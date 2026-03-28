Un primar PSD evaluează Coaliția: „Suntem ca la nuntă. Doi pași înainte, doi pași înapoi. Dar vine USR și fură mireasa”

PNL și USR critică abordarea PSD din ultimele săptămâni. Inquam Photos / Octav Ganea

Un primar social-democrat a declarat, la o conferință a partidului la care a participat și Sorin Grindeanu, că în acest moment Coaliția funcționează ca o horă mare, „doi paşi înainte, doi înapoi”, dar „vine USR şi fură mireasa”. Atacul a continuat, edilul spunând că nu există „miniştrii mai slabi şi mai nepregătiţi, cum are USR astăzi”, relatează Agerpres.

„Vizavi de mândra noastră guvernare, domnule preşedinte, suntem ca la nuntă. În sensul că e un fel de horă mare, doi paşi în spate, doi paşi în faţă, doi în spate. Când e bine, e o periniţă, ne pupăm cu toată lumea. Dar, conform tradiţiei, vine USR şi fură mireasa. Acum problema se pune de maniera următoare: ce facem cu pocânzeii, cu mesenii? Mai luăm darul sau nu îl mai luăm? Şi aici - ori ginerele se supără ca măgarul pe sat şi ne vedem de treaba noastră, ori o înghiţim şi pe asta, aducem mireasa înapoi, negociem”, a spus primarul PSD Constantin Stroe.

Edilul a adăugat că „miniştrii mai slabi şi mai nepregătiţi, cum are USR astăzi, şi răutatea asta endemică ce vine din structura lor nu s-a întâlnit până la momentul ăsta”.

La conferinţa Ligii Aleşilor Locali PSD Dâmboviţa, care a avut loc sâmbătă la Târgovişte, a fost prezent şi liderul PSD Sorin Grindeanu. La această întâlnire, social-democrații au dezbătut decizia pe care trebuie să o ia pe 20 aprilie în privința guvernării alături de PNL, USR și UDMR.



„Rugăminte şi din partea mea şi din partea colegilor noştri - să hotărâm odată, să rupem pisica în două şi să ne alegem calea: ori ieşim de tot, ori fără USR. Altă cale nu se există! Pentru că, noi, ăştia de la talpă, de la firul ierbii, decontăm baletul ăsta sau hora mare. Şi atunci trebuie la un moment dat să vină naşul, să pună piciorul în prag şi să facem ce trebuie”, i-a mai spus preşedintele Ligii Aleşilor Locali PSD Dâmboviţa, Constantin Stroe, liderului partidului.

Sorin Grindeanu a prezentat şi la Târgovişte cele trei variante posibile: rămânerea în actuala formulă de guvernare, trecerea în opoziţie sau o reconfigurare a Coaliţiei.