Ursula von der Leyen l-a sunat pe Nicușor Dan. Ce mesaj i-a transmis

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat marţi pe Nicuşor Dan pentru învestirea în funcţia de Preşedinte al României, spunând că „împreună” trebuie să arate tuturor că „o Europă puternică, având în centrul său o Românie puternică, oferă soluţii”.

„L-am felicitat la telefon pe Nicuşor Dan”, a scris Ursula von der Leyen pe contul său de X.

„Acum sunteţi preşedintele tuturor românilor. Împreună, haideţi să le arătăm tuturor că o Europă puternică, având în centrul său o Românie puternică, oferă soluţii”, a adăugat şefa CE.

I congratulated @NicusorDanRO over the phone.



You are now President for all Romanians.



Together, let’s show all that a strong Europe, with a strong Romania at its heart, delivers solutions.



That’s the noble work I want to carry out with you.