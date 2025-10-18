USR acceptă solicitarea PSD ca fiecare partid să aibă candidat unic la Primăria București. Fritz: Nu ne e frică de alegeri

Dominic Fritz, despre alegerile de la Primăria Bucureștiului: "Nu e în regulă să venim cu tot felul de condiționări" / Sursa foto: Agerpres

Președintele USR a vorbit, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, care va fi difuzat sâmbătă, de la ora 20.30, despre viitoarele alegeri de la Primăria Capitalei. "Ce era de semnat, am semnat când am format coaliţia. Atunci, nu era o astfel de condiție pe masă", a afirmat Dominic Fritz după ce a fost întrebat de Andreea Dumitrache dacă este gata să semneze şi acordul cerut de PSD, prin care s-ar şti dacă fiecare partid are un candidat propriu sau un candidat comun PSD-PNL-USR-UDMR.

USR acceptă solicitarea PSD: fiecare partid cu candidat propriu la alegerile de la Primăria Bucureștiului.

"Fiecare partid poate mai are idei despre ce își doreşte de la ceilalți parteneri, dar nu e în regulă să venim cu tot felul de condiționări, cu atât mai puţin când este ceva reglementat în lege.

Eu am luat la cunoştinţă şi declaraţia premierului că el nu are nicio problemă să candideze fiecare partid cu un candidat propriu, e clar că noi ne-am fi bucurat să avem şi susținerea PNL pentru Cătălin Drulă, dar, dacă fiecare partid merge separat, nouă nu ne este frică de alegeri. Cred că avem un candidat care împărtăşeşte viziunea fostului primar, Nicușor Dan", a afirmat Dominic Fritz.

Bolojan va cere organizarea alegerilor pe final de 2025

Premierul a afirmat, vineri, că va cere, în coaliţie, ca alegerile pentru postul de edil al Primăriei Generale a Capitalei să aibă loc fie în ultima săptămână din noiembrie, fie în prima din decembrie.

"Cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, cât mai repede posibil şi în interesul bucureștenilor. Putem organiza cât mai repede alegerile, pe final de noiembrie şi început de decembrie. Voi susţine, săptămâna viitoare, organizarea acestor alegeri ori în ultima săptămână din noiembrie, ori în prima din decembrie", a afirmat Ilie Bolojan pentru Radio România Actualităţi.