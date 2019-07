USR-iștii, încrezători în șansele lor la prezidențiale

Candidatul USR va intra în turul al doilea şi are şanse mari de a câştiga alegerile prezidenţiale, a declarat senatorul Mihai Goţiu sâmbătă, la Congresul Uniunii.



"Da, suntem într-un moment istoric, mai exact în turul al doilea al alegerilor din această toamnă avem şansa de a avea doi candidaţi care nu vor veni să ceară votul unul împotriva altuia sau, pentru a simplifica, împotriva corupţiei sau împotriva lui Soros, ci vom avea, şi sunt convins de acest lucru, doi candidaţi, iar unul va fi a nostru, care să vorbească despre cum va arăta România anului 2050. La finalul acestei dezbateri, inclusiv de astăzi, evident trebuie să-i transmitem celui care ne va reprezenta in această competiţie (...) şi viziunea noastră despre tot ce înseamnă revendicări civice şi pentru tot ce înseamnă luptele pe care le-am dus în aceşti ani. Pentru că da, consider că reprezentantul nostru in competiţia electorală de la sfârşitul acestui an are o foarte mare şansă de a câştiga", a afirmat Goţiu, care a intrat în competiţia pentru desemnarea candidatului USR la prezidenţiale.



El a arătat că USR s-a născut "dintr-o masă critică ce a arătat că există o schimbare în România".



"Consider că reprezentantul nostru are o mare şansă de a câştiga încă din această toamnă alegerile prezidenţiale, înţelegând exact toate cauzele pentru care au luptat aceşti oameni şi pentru care s-au implicat. Sunt cauze care sunt publice, multe dintre ele ni le-am asumat deja, iar iniţiativa 'Fără penali în funcţii publice', modul în care am luptat în Parlament sau în consiliile locale împotriva actualei reţele mafiote de conducere a României, ne-au atras simpatia publicului, susţinerea celor care s-au implicat în acest an. Iar acel slogan din campanie, 'Fără hoţi ajungem departe', a avut succes, fără a diminua cu nimic rolul echipei de campanie. (...) Consider că atât timp cât vom şti să ne atragem alături de noi pe toţi cei care s-au implicat în societatea civilă în utlimii ani, care au dovedit că sunt masa critică de schimbare în România, vom câştiga la sfârşitul acestui an, vom câştiga în 2020, vom câştiga alegerile din 2024 şi în anul 2050 România va arăta aşa cum visăm şi aşa cum ne dorim astăzi", a susţinut senatorul USR.



Goţiu a amintit că a ales să vorbească în ultima campanie electorală despre mediu, nu pentru că justiţia, educaţia, sănătatea problemele sociale, infrastructura nu ar fi la rândul loc nişte priorităţi, că pentru că nu-şi poate închipui o Românie modernă într-o Europă puternică şi unită şi un partid modern şi pro european care să nu-şi asume problematica de mediu.



"Mediul este o investiţie în viitorul acestei ţări. (...) Mediul este şi despre infrastructură şi una dintre marile probleme cu care ne confruntăm în valorificarea patrimoniului natural excepţional al României este lipsa unei infrastructuri la nivel naţional şi local. Da, mediul este despre corupţie, Mai exact, despre resurse uriaşe care alimentează corupţia din cauza ignorării şi încălcării legislaţiei de mediu În cazul Roşia Montană vorbim de 700 de milioane de dolari care s-au cheltuit in România, corupând pe cei care aveau deciziiile în acest caz de la toate nivelurile. N-a rămas nimic pe urma celor 700 de milioane de dolari pe care îi cer acum în procesul de la Washington, aceşti bani au ajuns in corupţie. .(...) Protejând mediul, reducem corupţia în România. (...) Să nu vină ALDE, PSD să ne spună că ei sunt patrioţi, că ei apără România, că ei reprezintă interesele cetăţenilor români distrugând apele, pădurile", a mai spus Mihai Goţiu.