USR nu exclude negocieri cu parlamentarii AUR pentru Guvernul Bolojan. Fritz: „AUR este un partid extremist, e extensia PSD”

„Noi nu vom dezerta ca PSD”, a spus Dominic Fritz într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului. Foto: Agepres.

Dominic Fritz a declarat că USR nu va aștepta ca „PSD și AUR să arunce țara în aer” și nu a exclus o negociere cu parlamentarii acestor două partide, dar și cu neafiliați, pentru ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan să nu treacă. Președintele USR a spus, de asemenea, în mai multe rânduri, că AUR este un partid extremist și, întrebat dacă ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar susținut de partidul condus de George Simion în Parlament, a evitat să răspundă.

Întrebat dacă există posibilitatea ca USR să discute cu parlamentari neafiliați sau aparținând altor grupări sau partide parlamentare pentru susținerea unui eventual guvern minoritar, Dominic Fritz a răspuns: „Bineînțeles că rămâne. Cu siguranță nu vom aștepta acum ca PSD și AUR să arunce țara în aer”

Președintele USR a declarat că pentru partidul pe care îl conduce în acest moment trei opțiuni sunt pe masă: un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, alegeri anticipate sau trecerea în opoziție. Întrebat care este diferența între o negociere directă cu AUR, un partid pe care l-a catalogat drept „extremist”, și negocieri cu parlamentari din acest partid, Fritz a spus:

„Eu cred că există un spațiu pentru un posibil guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. Poate există și în PSD voci care spun că nu vor să paseze nota de plată la români: vor crește pensiile, ratele la bănci, din cauza PSD și AUR.

Sunt parlamentari și PSD și la grupuri neafiliate care s-ar putea să își dorească să fie responsabili. Există parlamentari individuali din toate partidele care s-ar putea să nu își dorească calea aleasă de conducerea partidului și asta e perfect legitim”, a precizat Fritz.

Întrebat, din nou, despre varianta unui guvern minoritar susținut de AUR din Parlament, președintele USR a spus că azi „AUR a luat decizia să susțină PSD”: „Foarte bine că o fac pe față. AUR e extensia PSD. (...) Partidul AUR este un partid extremist și tocmai de aceea jocul pe care îl face PSD este extrem de periculos”.

De asemenea, Fritz a respins comparațiile dintre alianța PSD-AUR de acum și votul la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu din 2021, care a fost dat jos cu voturi de la PSD, USR și AUR.

„Sunt acum tot felul de narative care încearcă să mute centrul atenției de la mișcarea PSD-AUR. Domnul Cîțu a fost demis printr-o moțiune depusă de PSD, după ce în cârdășie cu domnul Iohannis, a decis ca USR să iasă de la guvernare. Cu totul altă situație”, a spus Fritz.

Președintele USR i-a acuzat pe social-democrați că au declanșat această criză politică deoarece nu vor reformele anunțate de Bolojan.

„Extremiștii și PSD vor să ne întoarcă în timp. Vor să avem din nou un Guvern în care se împart cadouri la tot felul de privilegiați, sinecuri, plătiți prin deficit și noi nu vom fi complice la acest lucru.

Dacă PSD votează o moțiune de cenzură cu AUR atunci nu vom mai putea negocia un alt guvern cu acest PSD. Nu din orgoliu sau pentru că am fi bosumflați. Ci pentru că PSD-iștii nu pot să țină o majoritate cu extremiștii în buzunar pe care o scot oricând nu le convine o reformă și în același timp să pretindă că face parte dintr-un guvern pro-european.

Am spus că noi vom rămâne responsabili și vom duce această luptă până la capăt cât cere situația ca România să rămână pe o linie de plutire. Noi nu vom dezerta ca PSD”, a spus Fritz.

Dominic Fritz a spus, de asemenea, că faptul că PSD și AUR au anunțat că vor depune împreună o moțiune de cenzură în timpul discuțiilor de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, la care se aflau liderii PSD, PNL, USR, UDMR și minorități, arată o „lipsă crasă de respect” față de șeful statului, dar și „ cât de mică e bunacredința din partea PSD”.

PSD și AUR au anunțat, luni, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. PSD și-a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan săptămâna trecută, iar toți miniștrii pe care îi avea în guvern și vicepremierul Marian Neacșu au demisionat.

Biroul Politic Național al PSD a aprobat cu unanimitate de voturi colaborarea cu AUR pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dar Sorin Grindeanu i-a asigurat, potrivit surselor Antena 3 CNN, că PSD nu va face un guvern cu AUR.