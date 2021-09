USR PLUS: ”Cîțu crește de patru ori suma pentru baronii locali, dar nu alocă banii necesari la Sănătate”

”Florin Cîțu continuă șirul abuzurilor. După ce a aprobat jaful național de 50 de miliarde de lei din banii românilor pentru a-și cumpăra susținere în partid, actualul premier merge mai departe și alocă și mai multi bani pentru primari și baroni. Mai exact, de patru ori mai mulți.

Conform ultimei variante a rectificării bugetare, vor fi alocați 2.5 miliarde de lei pentru Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția premierului, din care se plătesc banii pentru primari și baronii locali.

Florin Cîțu a crescut de la 597 milioane de lei inițial la 2.5 miliarde de lei suma pentru baronii locali, adică, la fel ca Liviu Dragnea, face ce vrea cu banii publici câtă vreme e vorba de câștiguri interne de partid.

”Cîțu a refuzat să aloce necesarul comunicat în repetate rânduri de ministrul Sănătății”

Asta în timp ce, în plină criză pandemică, Florin Cîțu a refuzat să aloce necesarul comunicat în repetate rânduri de ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, la rectificare de peste 5 miliarde de lei pentru plata personalului, finanțarea programelor de sănătate ale pacienților și a resurselor pentru ambulanțe și medicamente, justificând că “nu mai sunt bani” și că poate să dea “până în 2 miliarde de lei”.

Mai mult, interimar la Ministerul Finanțelor, Florin Cîțu a refuzat să aloce 10 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru vaccinarea copiilor împotriva tuberculozei, tetanosului, poliomielitei, rujeolei și difteriei pe motiv că Ministerul Sănătății nu a explicat urgența acestei cheltuieli (sursa: https://bit.ly/3zSrIVk).

Pentru premierul Florin Cîțu, vaccinarea copiilor nu este o chestiune urgentă, iar sănătatea românilor nu este o prioritate.

Așa ceva este nu numai inacceptabil, dar și profund imoral, iar orice zi în plus cu Florin Cîțu la Palatul Victoria este în detrimentul tuturor românilor.

De aceea, USR PLUS a depus moțiune de cenzură pentru că Florin Cîțu nu mai are ce căuta în funcția de premier, iar toate tertipurile din ultimele zile din partea PSD și PNL pentru a împiedica stabilirea unui calendar în Parlament sunt alte abuzuri, împotriva cărora vom lupta prin toate mijloacele constituționale pe care le avem la dispoziție”, a transmis USR PLUS într-un comunicat de presă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal