Val de plecări din AUR. După demisia fostului deputat Suciu, noi nume și-au anunțat despărțirea de partidul lui Simion

Sebastian Suciu, președintele de filială AUR demisionar din partid (stânga) și Radu Fabian, cel care ar urma să-l înlocuiască. Foto: Sebastian Suciu / Facebook / www.cdep.ro

Demisia care a zguduit AUR la începutul acestui săptămâni nu este un act singular. După plecarea fostului deputat Sebastian Suciu din fruntea organizației județene Sibiu, dar și din partid, alte nume și-au anunțat despărțirea formațiunea lui George Simion, scrie publicația Ora.

Heidi Schromm, președinta Organizației de Tineret AUR Sibiu, face parte dintre noii demisionari.

Schromm a postat pe Facebook că demisionează din funcție, dar și din partid, la fel ca Sebastian Suciu.

Din solidaritate față de domnul Sebastian Suciu, președintele filialei AUR Sibiu, care și-a anunțat ieri demisia din... Publicată de Heidi Schromm pe Marţi, 14 octombrie 2025

Anterior, a demisionat și secretarul general al organizației județene, Marius Matei, conform sursei citate.

Acestora li s-a alăturat Aurel Nistor, vicepreședintele filialei județene AUR Sibiu și președintele organizației municipale AUR Media.

Nistor declară că a decis să plece din partid pentru foștii lideri AUR de la Sibiu, Suciu și Matei.

"Din respect pentru colegii mei, domnul doctor Sebastian Suciu și domnul Matei Marius - oameni de care mă leagă o prietenie profundă și cu care împărtășesc aceleași principii și valori, alături de care am reușit, prin eforturi și sacrificii imense, să scriem o pagină frumoasă, cred eu, în 'cartea de istorie' a AUR Sibiu - am decis ca, odată cu ei, să renunț la calitatea de membru AUR și, implicit, la funcțiile deținute în cadrul partidului: cea de vicepreședinte al filialei județene și de președinte al organizației municipale Mediaș", a precizat el.

Surse: Demisiile în cascadă din AUR Sibiu, efectul unor jocuri făcute la București

Surse ale publicației citate afirmă că valul demisiilor are originea în decizii luate deja la București.

Liderii de la centru ar fi analizat activitatea lui Sebastian Suciu și s-ar fi declarat nemulțumiți de rezultatele obținute în municipiile Sibiu și Mediaș cu ocazia alegerilor.

La București s-ar fi decis impunerea deputatului Radu Fabian în fruntea organizației AUR Sibiu.

Acesta din urmă a declarat pentru publicația Turnul Sfatului că organizația sibiană a AUR se află într-un proces de reorganizare.

”Filiala AUR Sibiu se află într-un proces de reorganizare. În cadrul acestuia vom face și o evaluare în amănunt. Persoanele menționate (demisionarii, n.r.) au venit recent în AUR. Motivele vi le pot expune chiar ei. Ceea ce pot să vă spun este că lucrurile în AUR Sibiu se vor schimba în bine, iar filiala noastră va fi deschisă către noi membri și pentru atragerea de profesioniști și oameni care ne pot ajuta să creștem", a afirmat el.