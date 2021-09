Veste bună pentru Ludovic Orban în lupta cu Florin Cîțu

PNL Brașov a anunțat că susține moțiunea „Forța Dreptei’’ a candidatului Ludovic Orban, cu care acesta își propune să câștige un nou mandat în fruntea Partidului Național Liberal.

„În Comitetul Director Județean al PNL Brașov, Ludovic Orban a primit 70 de voturi de DA și 3 de NU, din cele 73 de voturi valabil exprimate. Moțiunea candidatului Florin Vasile Câțu, ‘România liberală a întrunit 8 voturi de DA și 63 de voturi de NU”, au anunțat reprezentanții filialei, potrivit Mediafax.

Alegerile din interiorul PNL vor avea loc pe 25 septembrie. Ludovic Orban mai este susținut de nouă filiale PNL din Alba, Argeș, Bihor, Bistrița, Brăila, Covasna, Harghita, Iași și Vrancea.

Ludovic Orban, despre trădările din PNL: M-a durut, fraților

Ludovic Orban se declară dezamăgit de trădarea unor liberali și afirmă că dacă premierul Florin Cîțu câștigă alegerile interne pentru conducerea partidului, „înseamnă că putem să ne ducem acasă, că ăsta nu mai e PNL”.

„Îi mulțumesc singurului membru din Colegiul Director Județean care a votat ca eu să pot să candidez. A fost vot secret, totul e vot secret, că eu sunt în partidul ăsta de ieri, de azi. Nu am mâncat 30 de ani de politică ca să nu știu despre ce este vorba... Citez: 'Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau' și de candidat la congres voi candida, chiar dacă filiala Olt nu se adaugă între cele zece filiale. Vom avea suficiente filiale ca să mă vedeți în postura de candidat. Dacă tot nu mi-ați dat votul, vă aștept să mă votați la congres”, a spus Ludovic Orban, potrivit Mediafax.

Ludovic Orban se declară dezamăgit de trădarea unor liberali

„M-a durut, fraților. Hai să fim cinstiți. Eu am sute de kilometri nu cu mașina, ci pe jos în Olt. Am participat în zeci de campanii pe orice fel de vreme. (...) Și dacă nu mă alegeți pereședinte mie nu-mi faceți rău. Slavă Domnului, am la restanțe... Nu am mai jucat un fotbal nu știu de când, deși sunt jucător de fotbal, nu am mai jucat brigde, nu am mai citit, așa, o carte să o citesc adânc - citesc patru-cinci pagini până-mi pică ochii în nas de somn și de oboseală... Am multe lucruri plăcute pe care pot să le fac în viața asta. Dar puneți-vă întrebarea - credeți că Florin Cîțu este mai bun decât mine? Credeți că vreodată Florin Cîțu va face ceea ce am făcut eu pentru PNL? Că Florin Cîțu cunoaște măcar 1% din Partidul Național Liberal?”, adaugă Orban.

Actualul lider PNL spune că alocarea de fonduri din Fondul de rezervă al prim-ministrului nu poate fi făcută în timpul campaniei interne din partid: „Cum să dai bani către primari când tu ești în campania electorală pentru funcția de președinte PNL, să dai bani cu o săptămână înainte de congres?”.

Ludovic Orban: "Problema nu a fost candidatura lui Florin Cîțu, ci modul în care a fost construită toată campania"

Totdodată, Orban precizează că, înainte de a-și anunța cadidatura, s-a consultat cu toți actorii relevanți, „de la președinte, premier, președinți de filiale” și chiar a fost încurajat.

„Problema nu a fost candidatura lui Florin Cîțu, ci modul în care a fost construită toată campania. O astfel de campanie nu are voie să câștige în PNL. Dacă o astfel de campanie câștigă în PNL înseamnă că putem să ne ducem acasă, că ăsta nu mai e Partidul Național Liberal. (...) Întotdeauna când a fost democrație și oamenii au votat liber au luat decizii corecte. Să ne aducem aminte campania din 2017. Două luni jumătate-trei luni Cristian Bușoi defila în campanie cu susținerea președintelui Iohannis, ba chiar ieșeau împreună. Până la urmă nu a câștigat Bușoi, pentru că oamenii au votat liber”, conchide Orban.

Ludovic Orban și Florin Cîțu candidează pentru funcția de președite al PNL la congresul din 25 septembrie.

