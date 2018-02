Vicepremierul PSD Paul Stănescu: Kovesi ar trebui să îşi dea demisia de la DNA

Laura Codruţa Kovesi ar trebui să îşi dea demisia de la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat luni vicepremierul Paul Stănescu, la sediul central al PSD.



„După ceea ce am văzut aseară la televizor, eu cred că nu mai poate să rămână dna Codruţa Kovesi la conducerea DNA. Nu mă pricep juridic, dar cred că dumneaei ar trebui să îşi dea demisia în primul rând, asta ar trebui să facă dna Kovesi”, a precizat Paul Stănescu, care a plecat din şedinţa BPN al PSD pentru a participa la o reuniune cu autorităţile locale.



Duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a susţinut că şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier. „Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi”, a povestit Mihaiela Moraru Iorga.



Tot duminică seara, Antena 3 a prezentat mai multe înregistrări audio în care erau redate presupuse discuţii dintre procurorul şef al Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA - Lucian Onea cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis în judecată într-un dosar de corupţie, referitoare la falsificarea unor probe din dosare.