Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, participă la Congresul Partidului Socialist European

<1 minut de citit Publicat la 19:07 16 Oct 2025 Modificat la 19:07 16 Oct 2025

Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. Sursa foto: Facebook/Roxana Mînzatu

Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, va participa, în calitate de keynote speaker, la Congresul Partidului Socialist European (PES), care are loc între 16 și 18 octombrie 2025, la Amsterdam.

Evenimentul reunește lideri social-democrați din întreaga Europă și marchează un moment important pentru familia progresistă europeană: alegerea președintelui și a vicepreședinților PES pentru noul mandat.

Printre vorbitorii principali se numără Pedro Sánchez, Prim-ministrul Spaniei, și Teresa Ribera, Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Discursul Roxanei Mînzatu este programat pentru vineri, 17 octombrie, ora 14:50 (ora locală a Amsterdamului), în cadrul sesiunii „Jobs that Pay, Protect and Empower”. Ea va aborda teme esențiale pentru agenda social-democrată europeană: dezvoltarea competențelor, crearea de locuri de muncă de calitate și eradicarea sărăciei.

Prin prezența sa la acest nivel, România își afirmă vocea și angajamentul în construcția unei Europe mai echitabile, incluzive și solidare.