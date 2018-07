Vicepreşedinte ALDE o acuză pe ministrul Muncii că şi-a însuşit o propunere ALDE

Vicepreşedintele ALDE Alexandru Băişanu a acuzat-o pe Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, că şi-a însuşit un proiect de lege iniţiat de ALDE, prin care anii petrecuţi în armată şi facultate ar putea fi consideraţi vechime în muncă, după ce, iniţial, a avizat negativ propunerea.

"Acum o lună şi ceva am iniţiat un proiect de hotărâre prin care propuneam ca armata, facultatea, plus masteratul şi doctoratul, să fie considerate vechime în muncă. La comsie a venit punctul de vedere al Ministerului Muncii, cu aviz negativ, iar acum câteva zile am auzit-o pe doamna Olguţa Vailescu, ministru de resort, spunând exact acelaşi lucru pe care îl propuneam eu printr-o lege, că îl va face pe baza unei ordonanţe de urgenţă, cu toate că la legea mea s-a dat pur şi simplu aviz negativ", a afirmat Alexandru Băişanu, după şedinţa grupului ALDE.

Deputatul ALDE a mai susţinut că, iniţial, Ministerul Muncii condus de Lia Olguţa Vasilescu, a dat aviz negativ propunerii iniţiate de ALDE.