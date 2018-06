Victor Ponta, anunț de ultimă oră despre moțiunea de cenzură. Ce decizie a luat fostul premier

Parlamentarii neafiliaţi aparţinând Pro România vor vota, miercuri, în favoarea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, a anunţat liderul formaţiunii, Victor Ponta.



"Concret, astăzi, spre deosebire de PSD şi PNL, eu am încredere în colegii mei, avem avantajul de a fi mai puţini, bineînţeles că votăm la moţiune şi fără să-mi arate mie sau ne controlăm votul, că nu e cazul, toţi colegii mei aici prezenţi au spus că vor vota împotriva Guvernului Dăncilă", a spus Ponta, la Parlament.



El a adăugat că parlamentarilor Pro România le este imposibil să susţină Guvernul Dăncilă, care a dat dovadă de "incompetenţă".



"Ne este imposibil să susţinem Guvernul Dăncilă. A dat dovadă de lipsă de competenţă guvernamentală şi nu îl putem susţine. Este la fel de evident că azi nu s-a constituit o alternativă serioasă. Eşecul de azi al moţiunii... dl Orban, din păcate, a gândit toate lucrurile greşit, PNL a procedat greşit şi nu au o şansă azi pentru că nu sunt o alternativă'', a adăugat Victor Ponta.



Acesta a mai spus că Pro România va încerca să construiască o alternativă, alături de parlamentari PSD şi ALDE.



''Poate că atunci PNL şi USR ne vor susţine, pentru că e nevoie de alt guvern competent, bine pregătit, care să nu acţioneze doar la ordinele unei persoane. Sper ca noi în toamnă să ne pregătim mai bine, să construim o alternativă. Eu am vorbit cu toţi liderii politici despre ceea ce vrea şi îşi propune să facă Pro România. Cred că singurul lider politic cu care nu am vorbit în această perioadă este chiar Ludovic Orban. L-am uitat pe Dragnea. Din punctul meu de vedere, să schimbi Guvernul domnului Dragnea cu guvernul domnului Orban e ceva neserios, nefezabil'', a arătat fostul premier.