Victor Ponta face acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea: „Vrea să vă ia banii și voturile”

Fostul premier Victor Ponta face noi acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea.

„Strategia lui Dragnea pana in 2040? Foarte simplu - sa va ia voturile si banii si sa nu faca nimic din ce v-a promis! La fel ca si “Strategia de dezvoltare a judetului Teleorman” din 2010 ( pe care va rog sa o cititi mai jos)!

Liviu Dragnea nu e in stare sa guverneze Romania nici de la o zi la alta, de la saptamana la alta, sau de pe o luna pe alta - tot ce s-a construit bun in 2012-2016 acum se fura sau se distruge! Romania arata mai rau decat in 2010 cu Basescu desi nu este nicio criza mondiala/ dar el stie cum trebuie guvernata Romania pana in 2040

Care este Strategia lui Dragnea pana in 2040? Cum spuneam : e foarte simpla - vrea sa faca bani si proprietati in Romania sau Brazilia/ sa isi puna “fetele” in functii de unde sa il serveasca si sa il aduleze ca si cadanele din Harem pe Suleyman/ sa scape de dosarele penale pentru toate hotiile pe care le-a facut in trecut si pe care le va face in viitor.

Unii spun ca este o gluma sinistra / altii ca paranoia lui Dragnea este atat de avansata incat are nevoie de proiecte si manifestatii comunistoide ( genul celei de la Pitesti unde au lipsit doar portretele gigant ale “Conducatorului”)!

Iar eu va zic doar ca vrea sa va ia banii si voturile. Are experienta - a mai facut “Strategii” la fel ca aceasta pe care o propune pt toata tara !!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.