Viorel Cataramă, decizie de ultimă oră! Va depune plângeri penale după ce candidatura sa la prezidențiale a fost pusă sub semnul îndoielii

sursă foto: captură antena 3

Decizie de ultimă oră luată de Viorel Cataramă, după ce candidatura sa la prezidențiale a fost pusă sub semnul îndoielii.

Candidatul partidului Dreapta Liberală a anunțat că va înainta mai multe plângeri penale către Parchetul General.

„Avand in vedere dezbaterile din spatiul public privind sesizarea Parchetului de catre BEC si intrucat, in acest context, candidatura mea a fost, in mod insistent si repetat, pusa in discutie intr-o lumina denigratoare, doresc sa fac urmatoarele precizari:

Candidatii au certificat sub propria semnatura ca listele depuse sunt originale (nu s-au depus fotocopii) si ca numarul de semnaturi depuse corespunde adevarului (dpv numeric).

Valabilitatea semnaturilor a fost certificata de mai multe persoane care, sub propria raspundere, au declarat ca semnaturile corespund realitatii.

Prin urmare, AEP si BEC trebuie sa faca plangeri penale in primul rand impotriva candidatilor care au depus fotocopii, certificand ca sunt originale; in aceasta situatie sunt, printre altii, Klaus Iohannis, Theodor Paleologu, Viorica Dancila, Mircea Diaconu.

Conform Art 13 (3) din legea 370/2004, exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie, iar nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.

Suntem astfel in fata unui caz de discriminare grava a unor candidati (cei care nu au reprezentanti), cu incalcarea grava a legii de catre persoane care exercita o autoritate de stat; vinovati sunt reprezentantii partidelor politice si AEP din BEC, numite pe criterii politice si care, prin numarul lor pun in minoritate judecatorii ICCJ.

De aceea, am hotarat ca plangerile penale pe care le voi inainta catre Parchet sa vizeze numai urmatoarele persoane: Constantin Buica, Marian Muhulet, Zsombor Vajda, Dorel Onaca, Cristian Ene, Daniela Calin, Dora Szilagyi, Lavrin Covaci si Mihai Badea; sesizarile vor viza savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si inducerea in eroare a organelor judiciare”, a anunțat Viorel Cataramă.