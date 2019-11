Viorica Dăncilă a dezvăluit ce va face dacă va pierde alegerile prezidențiale

Foto: Viorica Dăncilă/ Facebook

Premierul demis, Viorica Dăncilă, a dezvăluit, vineri, în cadrul vitizei de la Timișoara ce va face dacă va pierde alegerile prezidențiale.

Aceasta este convinsă că își va găsi un loc de muncă unde poate dovedi că face performanță, în cazul în care va pierde alegerile prezidențiale.

„Spre deosebire de candidatul Iohannis, eu m-am gândit mai puțin la avantajul meu personal, în schimb m-am gândit la ceea ce pot să fac pentru oameni. Sunt convinsă că voi găsi un loc de muncă pentru că eu cred că am destulă experiență. Sunt destule locuri unde pot să dovedesc că pot face performanță”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a adăugat că nu a avut timp, "ca domnul preşedinte Klaus Iohannis" să se gândească la locul de muncă sau unde se va întoarce, pentru că a muncit 24 de ore din 24 şi şapte zile din şapte, fără să aibă vacanţe sau timp liber.



"Când am avut o perioadă puţin mai lejeră guvernamental, am mers să văd realizările din teritoriu, pentru că în spatele acestui guvern stau multe lucruri făcute pentru oameni şi autorităţile locale (...). Nu am avut timp să mă gândesc la un loc de muncă, pentru că, spre deosebire de candidatul Iohannis, eu m-am gândit mai puţin la avantajul meu personal sau electoral şi m-am gândit ce pot să fac pentru oameni până în ultima clipă, inclusiv Sala polivalentă (din Timişoara - n.r.), creşterea salariului minim pe economie, ultimele facturi pe PNDL", a explicat Viorica Dăncilă.



Întrebată despre faptul că, pe întregul mandat guvernamental, a fost în conflict permanent cu Preşedinţia României, deşi declara la început că nu este o fire conflictuală, Viorica Dăncilă a afirmat că este o persoană care întotdeauna a dat dovadă de echilibru şi de consens.



"Din prima zi a mandatului meu mi-am dorit o cooperare foarte bună interinstituţională cu Administraţia Prezidenţială şi Parlamentul României. Din păcate, nu pot să cooperez cu cineva care nu-şi doreşte acest lucru (...). Toate acestea nu au fost din cauza mea, ci pentru că avem un preşedinte care nu şi-a înţeles rolul pe care trebuie să aibă, care a încălcat Constituţia României, care deşi a jurat credinţă acestei ţări cu mâna pe biblie şi pe Constituţia României, nu şi-a respectat jurământul. Nici în ceea ce priveşte jurământul pe biblie (...), nici Constituţia, pentru că nu a pus în aplicare deciziile Curţii Constituţionale. Nu poţi coopera cu o persoană care în permanenţă a pus numeroase obstacole activităţii guvernamentale, un om care de fiecare dată a refuzat să vadă realitatea, care a venit cu jigniri şi cu informaţii false", a detaliat Viorica Dăncilă.

