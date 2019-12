Viorica Dăncilă, despre datoriile financiare ale PSD: „Sunt sigură că există document pentru fiecare cheltuială făcută”

Foto: captură Antena 3

Fostul preşedinte al PSD Viorica Dăncilă a declarat miercuri că în privinţa datoriilor financiare pe care le are partidul „nu este nimic care să creeze semne de întrebare”.



„Bun, au fost datorii şi înainte, sunt şi acum, au fost şi datorii care au fost preluate, eu cred că se va face o inventariere a datoriilor şi cred că nu este nimic care să creeze semne de întrebare (...). Nu am o evidenţă clară, eu cred şi sunt sigură că există document pentru fiecare cheltuială făcută la partid, nimeni nu şi-ar fi permis să facă o cheltuială care să nu fie dublată de actele justificative”, a afirmat Viorica Dăncilă la finalul şedinţei CExN al PSD, întrebată despre „datoriile mari” înregistrate de PSD.



Ea a precizat că nu are de unde să ştie situaţia exactă a datoriilor înregistrate în campania pentru alegerile prezidenţiale, dar şi-a exprimat convingerea că se va face, cu toate documentele, „justificarea” acestor datorii.