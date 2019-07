Viorica Dăncilă: „Eu nu am vrut să fiu premier! Am fost izolată la Palatul Victoria. Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu au dat ordin primarilor să nu mai vorbească cu mine”

Foto: Agerpres/ EPA

Liderii PSD s-au aflat marți, în ședința CEX pentru a valida candidatul partidului la alegerile prezidențiale în persoana premierului, Viorica Dăncilă.

Fostul vicepremier și președinte executiv PSD, Paul Stănescu a avut un schimb tensionat de replici cu premierul, reproşându-i că acum se pune problema dacă candidatul social-democrat va intra măcar în turul doi al alegerile prezidențiale.



PAUL STĂNESCU: „Conducerea PSD nu este în CEx, este în altă parte! Să ne spuneți cu cine facem majoritatea ca să rămânem la guvernare! Am pierdut prezidențialele cu Victor Ponta și Adrian Năstase care erau președinți de partid, deși ne puneam problema doar să câștigăm, nu ca în acest moment când discutăm să prindem turul doi. Important pentru noi este partidul și nu persoanele. Nu este important că ne spune doamna Dăncilă că își dă demisia dacă pierde”.

VIORICA DĂNCILĂ: „Eu nu am vrut să fiu numită premier! Am fost izolată la Palatul Victoria. Am mers în teritoriu cu Eugen Teodorovici, Sorina Pintea şi Liviu Dragnea cu Codrin Ştefănescu le-au dat ordin primarilor să nu mai vorbească cu noi. Pe mine mă interesează să câștigăm alegerile. Să ne asumăm greșelile”.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a fost desemnată de Comitetul Executiv Naţional al partidului drept candidat la alegerile prezidenţiale.

Citește Și Viorica Dăncilă: „România are nevoie de consens și dialog real. Am demonstrat că pot fi premierul tuturor”