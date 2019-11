Viorica Dăncilă îi recomandă lui Florin Cîțu să nu se mai comporte ca la grădiniță: „Îl compătimesc cu sinceritate”

foto - Facebook- Florin Cîţu

Fostul premier Viorica Dăncilă i-a recomandat actualului ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, să nu se mai comporte ”ca la grădiniță” și să-și pondereze discursul în funcție de realitățile economice.

Mesajul Vioricăi Dăncilă vine după conferința de joi în care Florin Cîțu, ministrul de Finanțe, a acuzat de ”jaf” Guvernul Dăncilă, subliinind că la buget este o gaură foarte mare.

În același timp, candidata PSD la prezidențiale i-a mai amintit ministrului de Finanțe că nu trebuie să meargă la Bruxelles „ca la Înalta Poartă și să-l pârască pe fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorivici”.

„Spuneau că cei de la Comisia Europeană l-au compătimit. Eu îl compătimesc cu sinceritate. Îl compătimesc pentru că nu e credibil. A spus că a mers la Comisia Europeană ca să vorbească despre ceea ce a găsit în buget și la Ministerul Finanțelor. Noua comisie europeană nu a fost încă votată de Parlament. Îl compătimesc pentru că l-a luat ca exemplu pe candidatul Klaus Iohannis (...) De asemenea, este incoerent și vine cu acuzații pe care nu le justifică foarte bine. Dacă este ceva în neregulă să cheme Curtea de Conturi și să facă sesizare”, a mai declarat Viorica Dăncilă la Sinteza Zilei.

„Noi am găsit la pensii deficit de 16 miliarde și am găsit soluții pentru a crește pensiile. Domnul Cîțu nu are nici măcar un obiectiv pentru programul de guvernare. Oamenii aceștia nu au înțeles de ce sunt acum în Palatul Victoria”, a mai spus.

