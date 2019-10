Viorica Dăncilă îl provoacă pe Iohannis: Încă îl mai aştept să dea un răspuns pe această confruntare unu la unu

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD) şi candidatul acestei formaţiuni politice la prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a anunţat, luni seară, că îşi doreşte o dezbatere unu la unu cu şeful statului, Klaus Iohannis.



Dăncilă a subliniat că este de datoria sa şi a lui Klaus Iohannis să le explice românilor rezultatele obţinute în mandatele pe care le-au deţinut.



"Eu sper ca până la urmă să nu îi fie frică domnului Iohannis să se confrunte cu o femeie, adică eu cred că domnul preşedinte Iohannis trebuie să aibă puterea şi tăria să vină la această confruntare. Eu l-am provocat pe domnul Iohannis pentru că eu cred că sunt singurul candidat care luptă împotriva domnului Iohannis şi argumentez acest lucru: când domnul Iohannis a vrut demiterea acestui guvern, toţi i s-au subordonat. (...) Încă îl mai aştept pe domnul Iohannis să dea un răspuns pe această confruntare unu la unu. Este datoria noastră să venim în faţa cetăţenilor cu ce am făcut. Dânsul - ce a făcut în ultimii cinci ani în care a fost preşedintele României, eu - ce am realizat într-un an şi nouă luni cât am fost premierul României. Aşa este normal", a afirmat Viorica Dăncilă într-o emisiune la România TV.



Liderul PSD consideră că în această campanie electorală se raportează doar la Klaus Iohannis ca principal contracandidat al său, alături de care crede că va ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.