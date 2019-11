Viorica Dăncilă, o nouă dezbatere incendiară: Voi fi președintele mediator. Vilele de protocol, pentru copiii orfani

Foto: Viorica Dancila/Facebook

Update: Viorica Dăncilă a vorbit joi seară despre programul pe care îl va avea dacă va ajunge în fruntea statului. Candidatul PSD la prezidențiale promite românilor ca va fi un președinte mediator, care îi va asculta pe români

”Românii s-au săturat de dispreț și aroganță. S-au săturat de un om care privește de sus și care nu cunoaște problemele pe care le avem în țara noastră. Aceste discuții, ne-au arătat câteva lucruri simple pe care le doresc românii. Vreau ca fiecare român să știe trei lucruri: sunt un om care vrea ca bunăstarea poporului să fie pe primul loc, voi lupta contra celor care vor să arunce România în sărăcie. Nu voi promulga legi să alunge România în austeritate. Sunt un om care își iubește țara și poporul.

Țin cu românii și cu România. Nu mi-am vorbit țara de rău în afara granițelor. Sunt un om cu frica de Dumnezeu și am teama de a nu greși cu ceva în fața românilor. Pot sta cu fruntea sus azi, pentru că nu am luat nicio decizie împotriva românilor. Vă promit că voi munci mai mult decât ceilalți președinți pe care i-a avut România în ultimii 30 de ani. Mandatul meu va fi acela al președintelui mediator(...)

Vreau să îmi iau un angajament în fața românilor. Nu voi încălca Constituția cum a făcut-o Klaus Iohannis. Un președinte cinstit nu are nevoie de imunitate, voi lua măsuri în acest sens. Voi prezenta un raport de activitate, ori de câte ori voi fi invitată în fața Parlamentului. Voi promova clasa de mijloc, comercianții, fermierii. Voi organiza trimestrial ședințe CSAT, iar în caz de criză voi convoca CSAT în maxim 2 de ore. Voi face cel puțin două vizite pe lună pentru a vorbi cu cetățenii. Pe tot parcursul mandatului, vilele de protocol ale președintelui vor fi integrate unui circuit pentru copii orfani din România.

În domeniul politicii externe, obiectivele mele sunt aderarea la spațiul Schengen, aderarea la zone euro și bineînțeles vizele pentru SUA. Cele trei obiective majore: întărirea parteneriatului strategic cu SUA, consolidarea profilului României în cadrul NATO, creșterea profilului României în cadrul regiunii Mării Negre.”, a spus Dăncilă.

Î: Ați citit raportul Jandarmeriei, cel dezecretizat, cu privire la 10 august?

R: ”Am mai răspun odată. Nu cred că trebuie să venim cu interpretări. Vinovații trebuie să plătească. Cred că entitățile care dețin acest raport trebuie să răspundă la aceste întrebări. Am crezut la acel moment că a fost o lovitură de stat. Acum nu mai cred asta.”

Î: Cum comentați afirmația că vineri ar fi trebuit să fiți chemată la DNA?

R: ”Am spus că toți cei care au fost contracandidații lui Iohannis au avut dosar la DNA. Ceea ce a spus DNA a spus că nu mă cheamă mâine, dar mă poate chema luni, joi, vineri. A fost făcută o plângere la DNA. Nu știu cine a spus că mâine trebuie să vin la DNA. Oamenii lui Iohannis am văzut că vor o campania de fluturare a cătușelor în fața contracandidaților lui Iohannis.”

Î: Care este teorema lui Pitagora?

R: ”Chiar nu mai vreau să mai răspund la astfel de întrebări, dar, pentru că, pe urmă vor spune iar că nu am știu și vreau să fie ultima întrebare legată de acest aspect, am să vă răspund: suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei” a spus Viorica Dăncilă, întrebată despre teorema lui Pitagora”

Î: După o postare pe Facebook în care ați spus că pădurile sunt prima dv. prioritate în calitate de președinte, întreb de ce nu a fost o prioritate în mandatul de premier

R: ”Păi poate că s-a uitat de radarul pădurilor, de codul forestier pe care le-a emis Doina Pană. Guvenrul a susținut, președintele a acționat. Toți ne amintim de prietenul lui Iohannis care este principalul factor care duce la distrugerea pădurilor. Dacă a plantat un stejar, cred că ar trebui să planteze foarte mulți pomi pe care i-a tăiat firma prietenului din Austria”

Î: Spuneați că dacă veți ajunge președinte, vilele de protocol vor fi deschise pentru copiii orfani. Cum veți faceți asta?

R: ”E un lucru de suflet. Am făcut și când am fost premier. Nu am făcut public acest lucru. Sunt lucruri pe care le faci pe care așa consideri că trebuie să faci. Puteți întreba. Sunt copii care au făcut vacanța în vilele de protocol ale premierului, chiar în această vară. Sunt copii cu sindromul Down, iar eu le-am asigurat din fonduri personale necesarul de lactate. Nu mi s-a părut corect să vin să spun ce am făcut. Sunt lucruri de suflet și nu vin să se laude cu ceea ce a făcut.

Î: S-a spus că PSD nu a promovat fake-news pentru turul doi, vă întreb dacă vă asumați această scrisoare: ”Nu vom înceta niciodată să luptăm pentru o zi de mâine mai bună în care niciun român să nu stea cu teama că Iohannis și ai lui îi vor lua și ultimii bani de mâncare sau medicamente

R: ”Vreau să spun un lucru. Suntem doi candidați. Eu nu am venit niciodată cu o dezinformare. Iohannis a fost cel care a dezinformat. A spus că va respecta Constituția, nu a respectat-o. Se lăuda că a dat jos guvernul. Eu nu am venit niciodată să spun un lucru care să arate dezinformare pentru cetățeni”

Î: Dumneavoastră în anul 2018 ați refuzat invitația președintelui Klaus Iohannis de a veni și de a discuta despre situația ROBOR. Era o invitație unde trebuia să participe la Cotroceni și reprezentanți BNR. În 2019, președintele Klaus Iohannis v-a chemat să discutați despre situația comisarului european, după respingerea doamnei Rovana Plumb. Nu ați venit nici atunci.

R: Ați venit iar cu o dezinformare! Este dezinformare. Cel puțin cea legată de comisarul european și știu foarte bine ceea ce spun. Numirea comisarului european este atributul premierului. Eu am înțeles că la Palatul Cotroceni trebuie să fie un dialog. Nu să te cheme un dictator și să dea ordine. Eu am înțeles că trebuie să fie un fialog deschis în care fiecare să ne spunem punctul de vedere. Așa este în democrație. Președintele m-a chemat la ordin. Nu a făcut o invitație pentru a vedea ce are premierul de gând, pe cine vrea să nominalizeze. Iar legat de nominalizarea comisarului am discutat cu președintele pentru primele două propuneri pe care le-am trimis spre Bruxelles. Deci președintele a știut. (...) Președintele a spus la Bruxelles să nu se accepte propunerea pentru că va veni un nou Guvern. (...) Domnul președinte Iohannis vrea toată propunerea în statul român.

Î: Despre colaborarea cu SPP?

R: "Am avut o colaborare instituțională bună, tot ce am solicitat am primit de la SRI și SIE. Nu m-am gândit eu să fac o schimbare. Pentru mien prioritatea sunt românii.

În momentul în care voi avea motive, voi face o schimbare. Dar schimbarea o face parlamentul, nu președintele.

Nu- mi este teamă. Am văzut că au încercat tot felul de lucruri. Nu-mi este teamă să merg la DNA. Spre deosebire de Klaus Iohannis, eu voi face ce am spus, voi renunța la imunitate.

Au fost abuzuri. S-a discutat foarte mult și eu ca președinte voi lua atitudine când vor exista abuzuri asupra românilor", a mai precizat președintele PSD, referindu-se la o eventuală implicare a serviciilor secrete în viața politică.

