Viorica Dăncilă: Planul lui Victor Ponta este să distrugă PSD

Premierul Viorica Dăncilă l-a criticat în termeni duri pe Victor Ponta, liderul PRO România, subliniind că acesta își dorește realmente să distrugă PSD.

„Cred că este o regulă în politică. În momentul în care discută doi lideri, se iau anumite decizii care devin publice când își dau acordul cei doi. Nu am văzut acest lucru la Victor Ponta. Nu am văzut la Victor Ponta dorința de a câștiga.Este conștient că era mult mai mare șansa dacă venea și mergeam cu cineva din interiorul partidului. Dorința lui Victor Ponta este de a distruge PSD. Cred că este o ură împotriva PSD. Am avut atacuri în ceea ce mă privește din partea multora. Am văzut la Victor Ponta jigniri. Puteam și eu să jignesc. Tocmai de aceea, oamenii vor vedea care este diferența”, a precizat premierul Viorica Dăncilă la Adevărul Live.

