Vlad Gheorghe a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan

Vlad Dan Gheorghe a fost numit vineri consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

„Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitatea domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Vlad Gheorghe a fost europarlamentar, lider al partidului DREPT, şi a candidat în decembrie anul trecut la Primăria Capitalei.

Ulterior, s-a retras din cursă, anunţându-şi susţinerea pentru candidatul liberal, Ciprian Ciucu.

„După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologice pe care le-am făcut, așa cum am declarat zilele trecute, vedem cu toții ceea ce devine foarte cunoscut că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse reale să ajungă primarul Capitalei.

Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe Ciprian Ciucu pentru a fi viitorul primar general al Capitalei pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și pentru ca Bucureștiul să nu cumva să ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști”, spunea, la momentul respectiv, Vlad Gheorghe.