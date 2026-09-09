Zborul privat spre Mykonos a ajuns la DNA, cu derapaj de limbaj. USR şi PNL acuză că cei din avion au mers „la fetiţe şi droguri”

Avionul privat care a avut ca destinație insula Mykonos, cunoscută drept una dintre destinațiile preferate ale bogaților, este un Embraer Legacy 600. Foto: colaj Getty Images/ Profimedia Images

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, miercuri, că a depus un denunț la Direcția Națională Anticorupție (DNA) și o sesizare la Agenția Națională de Integritate (ANI) în cazul politicienilor și judecătorilor care au zburat pe banii Camerei de Comerț pe insula Mykonos. Ungureanu, care a avut un derapaj de limbaj, susține că judecătorul CCR Cristian Deliorga și fostul ministru al Muncii Petre-Florin Manole au fost acolo „pentru distracție”, întrucât insula este cunoscută pentru „drogăngeală, beții” și pentru prostituate. Aceleași acuzații grave au fost lansate și de un deputat de la PNL.

Emanuel Ungureanu susține că zborul trebuie verificat de autorități deoarece există suspiciuni privind posibile fapte de corupţie, abuz în serviciu, conflict de interese sau incompatibilitate, precum şi o posibilă imixtiune a actului de justiţie în zona administrativă.

„Niște decizii pe care le-a luat în calitate de judecător al CCR domnul Deliorga, îl favorizau pe domnul Daraban care la un moment dat a vrut să pună mâna pe un teren din zona Romexpo de 46 de hectare și domnul Deliorga a votat în CCR în favoarea acestui proiect”,

Mihai Daraban este directorul Camerei de Comerț și Industrie a României, care a acoperit toate cheltuielile acestui zbor.

„Trebuie să se verifice relaţia dintre domnul Daraban, şeful Camerei de Comerţ, şi domnul judecător Deliorga, pentru că unul spune că a mers în acel avion pentru că era un apropiat al domnului Daraban de 30 de ani, iar judecătorul spune că de fapt a mers în acel avion pentru că îl ştia bine pe domnul Ponta de pe vremea de când era procuror”, a mai spus Ungureanu.

Deputatul USR a făcut apoi acuzații extrem de grave, folosind un limbaj licențios.

„Au mers în același avion toți 24 de ore la distracție. Să nu-mi spună mie că un jet de 13 locuri, de 50.000 de euro, 12-14 ore se duc la o întâlnire de lucru pe o insulă care e cunoscută pentru drogăngeală, beții și pentru curve”, a spus Ungureanu.

Ungureanu îl critică pe Nicușor Dan: Este o tăcere mormântală la Cotroceni

Emanuel Ungureanu susţine că informaţiile privind aceste deplasări au apărut în urma unui atac informatic.

„Nu am aflat despre aceste călătorii clandestine ale unor oameni de afaceri, politicieni de la PSD, de la UDMR, cu un judecător, nu am aflat dintr-o comunicare a Curţii, nu am aflat dintr-o investigaţie făcută de autorităţile statului, nu ştiu, de DNA, de Parchet, ci am aflat din întâmplare, ceea ce înseamnă că acest obicei murdar, ca nişte oameni de afaceri, nişte politicieni corupţi şi cu nişte judecători foarte PSD-işti - aceste combinaţii sunt mai vechi. (...) Eu m-aş fi aşteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru, este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni cu privire la aceste fapte extrem, extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gaşcă de mafioţi, principalii mafioţi fiind chiar la Curtea Constituţională”, a mai spus deputatul USR, potrivit Agerpres.

Deputatul a declarat că aşteaptă o reacţie de la preşedintele Nicuşor Dan.

„Deci vorbim despre un stat capturat, mafiot, şi vreau să văd nişte semnale de la domnul Nicuşor Dan, care a numit cu mâna PSD-ului şefi la Parchete şi care a venit împreună cu USR în campanie să spună că suntem împotriva corupţiei, vreau să văd o atitudine fermă împotrivă acestor reţele de tip mafiot (...). Adică această golănie, aceste chestiuni de tip mafiot sunt la lumina zilei, nu mai au nicio jenă, nu mai au niciun Dumnezeu, nu mai ai nicio pauză în mizeriile astea, iar noi aflăm întâmplător de ele", a transmis Emanuel Ungureanu.

Acuzații similare de la PNL

Deputatul PNL Adrian Cozma a declarat la Antena 3 CNN că aceste dezvăluiri reprezintă „statul paralel”. Și liberalul a avut un derapaj de limbaj. El a sugerat că politicienii, judecătorii și oamenii de afaceri din acel zbor s-au dus la Mykonos pentru „fetițe, poate și droguri”.

„Ceea ce am văzut în acel avion spre Mykonos reprezintă statul paralel. Exact acela este statul paralel. Judecători de Curte Constituțională, magistrați, oameni de afaceri condamnați, politicieni, fost ministru, ministru care plângea pe umerii pensionarilor spunând cum pierd ei bănișori la pensie și uite cum el se plimba cu jetul de 50.000 de euro și vezi Doamne se ducea să discute despre legi. Legile se discută în Parlament, eventual la partid, nu în Mykonos, unde sigur...fetițe, poate și droguri și alte chestiuni. Am văzut că PSD are o deschidere extraordinară pentru asta. Oare ce e în sufletul alegătorilor PSD?”, a spus Cozma.

Zbor privat spre Mykonos cu politicieni și judecători

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicoiu, senatorul UDMR Istvan-Lorant Antal, preşedintele Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, dar şi omul de afaceri Gruia Stoica, care are o condamnare penală, au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie, potrivit dezvăluirilor publicaţiei Newscenter.

Deplasarea a fost organizată şi finanțată de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

„Delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României care a acoperit și toate costurile aferente. Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o.

Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile. Consider că este absolut legitim să raspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești”, a transmis fostul ministru al Muncii, Petre-Florin Manole.

Inspecția judiciară a anunţat, marţi, că a început din oficiu verificări cu privire la prezenţa judecătorului Marius Cătălin Croitoru, preşedinte al Tribunalului Constanţa, în avionul privat către Mykonos alături de politicieni şi oameni de afaceri.

De asemenea, toți cei care au fost în acest zbor privat vor fi audiați de membrii Comisiei de constituționalitate de la Senat.