A murit Emeric Ienei, legendarul antrenor cu care Steaua a câștigat Cupa Campionilor din 1986

1 minut de citit Publicat la 11:29 05 Noi 2025 Modificat la 11:54 05 Noi 2025

Legendarul antrenor orădean de fotbal Emeric Ienei. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Legendarul antrenor orădean de fotbal Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. În ultima perioadă, acesta ar fi fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor unde era tratat pentru pneumonie, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Emeric Ienei rămâne una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc.

A debutat ca antrenor în vara anului 1975, la Steaua București, club cu care avea să atingă apogeul carierei sale. Sub conducerea sa, Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

De-a lungul carierei, Ienei a antrenat opt echipe, printre care Steaua, FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios, Universitatea Craiova, precum și echipele naționale ale României și Ungariei.

Pe banca naționalei României, el a reușit să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 1990, prima după o pauză de două decenii.

Ca jucător, Emeric Ienei a evoluat pentru trei cluburi, cea mai lungă perioadă petrecând-o la Steaua București (1956–1969). A mai jucat pentru Flamura Roșie Arad (1955–1956) și Kayserispor (1969–1971).

În ultimii ani, Ienei s-a retras din viața publică, rămânând totuși o figură respectată și iubită de întreaga lume a fotbalului românesc.

Unul dintre ultimele evenimente publice la care a participat a fost, în 2024, lansarea filmului „Hai, România! - Povestea Generației de Aur”, la Cinema Palace Oradea.