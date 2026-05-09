Barcelona - Real Madrid. El Clasico se joacă duminică în LaLiga. Cine transmite meciul în România

El Clasico, meciul dintre rivalele istorice Barcelona și Real Madrid se joacă duminică pe Camp Nou, stadionul Barcelonei. Numele de „El Clasico” se oferă fiecărui meci dintre cele două echipe, fie că este disputat în LaLiga, Supercupa Spaniei sau chiar Champions League.

Barcelona a fost fondată în 1899, iar Real Madrid trei ani mai târziu, în 1902. În acel an a avut loc primul El Clasico, potrivit clubului. Meciul a făcut parte din „Concurso Madrid de Foot-Ball Association”, cunoscut și drept Copa de la Coronacion, o competiție neoficială. Majoritatea meciurilor inițiale dintre cele două echipe au fost amicale, având în vedere că LaLiga nu fusese încă înființată, iar singura competiție națională era Copa de Espana (N.r. - Cupa Spaniei).

Odată cu trecerea timpului, meciurile au devenit mai regulate, mai ales după înființarea LaLiga în 1929. Disputele privind transferurile, cum ar fi lupta pentru semnătura lui Alfredo di Stefano în anii 1950 și deciziile controversate ale arbitrilor nu au făcut decât să intensifice rivalitatea. Cele două cluburi se mândreau, de asemenea, cu cei mai buni jucători ai epocii, precum Ladislao Kubala și Luis Suarez pentru Barca și Ferenc Puskas și Di Stefano pentru Real Madrid.

La mijlocul secolului al XX-lea, rivalitatea a căpătat o nouă dimensiune. Era încă cunoscută sub numele de derby, mai degrabă decât „El Clasico”, în ciuda faptului că ambele echipe proveneau din orașe diferite.

Rivalitatea nu s-a estompat de-a lungul deceniilor, iar meciurile au fost, în general, echilibrate. Totuși, acest lucru nu a împiedicat apariția unor rezultate mai categorice. Unele dintre aceste victorii ale Barcei au contribuit la apariția unui termen foarte cunoscut, folosit și astăzi: „La Manita”, adică 5 goluri marcate împotriva eternilor rivali.

Ultimele meciuri dintre Barcelona și Real Madrid

Barcelona și Real Madrid se întâlnesc destul de frecvent în competițiile din Spania. Ultimele cinci meciuri arată astfel:

11.01.2026, Supercupa Spaniei: 3-2 Barcelona

26.10.2025, LaLiga: 2-1 Real Madrid

11.05.2025, LaLiga: 4-3 Barcelona

26.04.2025, Cupa Regelui: Tur: 3-2 Barcelona, Retur: 2-2 (Agregat 5-4 Barcelona)

12.01.2025, Supercupa Spaniei: 5-2 Barcelona

Barcelona este pe locul 1 în LaLiga

Barcelona se află confortabil în fruntea clasamentului, după 10 meciuri consecutive (în LaLiga) fără înfrângere (toate victorii). Astfel, Barca are 88 de puncte, cu 11 puncte în fața „Los Blancos” (denumirea fanilor pentru Real Madrid).

Real Madrid se află pe poziția secundă, cu 77 de puncte, după un parcurs mai complicat în competiție. Real Madrid are 4 meciuri consecutive fără înfrângere (2 victorii, 2 egaluri).

În România, El Clasico va fi transmis de Digi Sport și Prima Sport.