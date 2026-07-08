Campioana României, Universitatea Craiova, e cu un pas în turul 2 preliminar din Liga Campionilor, după victoria, 4-1, cu ML Vitebsk

3 minute de citit Publicat la 22:21 08 Iul 2026 Modificat la 22:21 08 Iul 2026

Universitatea Craiova e cu un pas în turul 2 preliminar din Liga Campionilor / sursă foto: Facebook - Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a învins echipa belarusă ML Vitebsk cu scorul de 4-1 (3-1), miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Mezokovesd (Ungaria), în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor, notează Agerpres.

Campioana României s-a impus fără probleme, prin golurile marcate de Ştefan Baiaram (4), Assad Al Hamlawi (24 - penalty, 44 - penalty) şi Steven Nsimba (90+4), făcând un pas mare spre turul al doilea preliminar. Golul de onoare al învinşilor a fost înscris de Valeri Gromîko (20).

Universitatea a început în forţă şi a deschis scorul în min. 4, prin Baiaram, cu un şut la colţ de la 18 metri.

ML Vitebsk a egalat la singura sa acţiune mai consistentă, prin Gromîko (20), cu un şut surprinzător de la 25 de metri, în vinclul porţii lui Popescu.

Echipa din Bănie a revenit repede la conducere, după ce Etim a fost faultat de Bocearov în careu şi Assad Al Hamlawi (24) a transformat penalty-ul primit.

Etim a avut o ocazie bună (39), dar portarul Pavliucenko a respins de la colţul scurt mingea trimisă cu capul de atacant la centrarea lui Teles.

În min. 41, Gromîko l-a lovit cu cotul pe Romanciuk la un duel aerian şi Universitatea a primit penalty, la sesizarea VAR, iar Al Hamlawi a reuşit dubla (44).

Campioana Belarus a început avântat repriza secundă şi a avut ocazii prin Bosic (46, 54).

Nsimba (58) a fost aproape să înscrie la un minut după ce a intrat pe teren, dar Pavliucenko a respins cu un efort bolta francezului. Rus (59), Bancu (66) şi Nsimba (70) au avut şi ei oportunităţi de a înscrie.

ML Vitebsk a avut o şansă bună de a reduce din diferenţă, prin Konţevoi (78), al cărui şut a fost deviat periculos de Rus.

Cicâldău (90+4) a executat bine o lovitură liberă la colţul scurt, dar portarul Pavliucenko a respins. Universitatea a reuşit să mai marcheze, prin Nsimba (90+4), de la 10 metri, din pasa lui Etim.

Manşa secundă se va juca pe 15 iulie, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, de la ora 20:30.

Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va juca în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) şi PFC Levski Sofia (Bulgaria). Cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1, la Banja Luka, în prima manşă.

ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4 (1-3)

Au marcat: Valeri Gromîko (20), respectiv Ştefan Baiaram (4), Assad Al Hamlawi (24 - penalty, 44 - penalty), Steven Nsimba (90+4).

Mezokovesd (Ungaria), Stadion Municipal: fără spectatori

Liga Campionilor - turul I preliminar (prima manşă)

Au evoluat echipele:

ML Vitebsk: 1. Pavel Pavliucenko - 22. Ian Skibski, 20. Zahar Volkov (căpitan), 6. Kiril Gomanov, 45. Ilia Moskalencik (23. Serghei Balanovici, 84) - 55. Valeri Gromîko (10. Denilho Cleonise, 72), 15. Valeri Bocearov (8. Silas Gnaka, 63), 27. Aleksandar Mesarovic - 80. Artem Konţevoi, 9. Bassekou Diabate (11. Shamar Nicholson, 63), 12. Radivoj Bosic. Antrenor: Filip Sokolinski.

Rezerve neutilizate: 30. Pavel Scerbacenia - 3. Nikita Baranok, 7. Timur Ivanov, 18. Vladislav Juk, 21. Nikita Gluşkov.

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk (4. Alexandru Creţu, 77), 24. Nikola Stevanovic, 28. Adrian Rus - 23. Samuel Teles (17. Carlos Mora, 66), 20. Alexandru Cicâldău, 5. Anzor Mekvabişvili (8. Tudor Băluţă, 66), 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 12. Monday Etim, 9. Assad Al Hamlawi (7. Steven Nsimba, 57), 10. Ştefan Baiaram (19. Heriberto Tavares, 77). Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 15. Juraj Badelj, 22. Simon Elisor, 29. Constantin Băsceanu, 30. David Matei, 38. Denys Muntean.

Arbitru: Luka Bilbija; arbitri asistenţi: Stefan Tesanovic, Marko Peric; al patrulea oficial: Antonio Tomic (toţi din Bosnia-Herţegovina)

Arbitru video: Antoni Bandic; arbitru asistent video: Nihad Ljajic (ambii din Bosnia-Herţegovina)

Observator UEFA pentru arbitri: Neale Barry (Anglia); Delegat UEFA: Rotem Kamer (Israel)

Cartonaşe galbene: Gromîko (42), Bocearov (59), Nsimba (81), Volkov (90+2).