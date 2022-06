Ce șanse are Simona Halep la Wimbledon în 2022

Ashleigh Barty, cea care a triumfat în competiția feminină, s-a retras din activitate. Pariorii pot plasa pariuri antepost pe campion/campioană folosindu-se de un Winmasters bonus fără depunere , această agenție acordându-le cele mai mari șanse lui Novak Djokovic și, respectiv, Igăi Swiatek.

Atenția noastră se îndreaptă în special spre tabloul feminin, acolo unde vor juca Simona Halep, Emma Răducanu (jucătoare britanică cu origini românești) și Bianca Andreescu (jucătoare canadiană cu origini românești). În timp ce Swiatek are cota 2.25, cota Simonei este 12.00, a Emmei este 17.00, iar a Biancăi este 21.00. Astfel, românca este a patra favorită, potrivit cotelor fixate de bookmakeri.

Darren Cahill a cerut onoruri speciale pentru fosta elevă

Simona Halep este ultima câștigătoare încă în activitate a „Wimbledonului”. Având în vedere acest aspect, Darren Cahill, fostul său antrenor, a considerat că sportiva din Constanța ar trebui să joace primul meci al zilei de marți de pe arena centrală, din postura campioanei care nu a primit onoarea de a juca la All England Club în 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, și nici în 2021, când a fost accidentată. Mai multe voci de referință din lumea tenisului l-au aprobat pe australian, chiar și fostul antrenor al lui Ashleigh Barty. „Sunt total de acord și cred că cineva a cerut deja acest lucru", a scris Craig Tyzzer pe o rețea de socializare.

Totuși, potrivit presei britanice, cele mai mari șanse de a „deschide balul” în competiția feminină le are numărul 1 WTA, Iga Swiatek, care vine după 35 de victorii consecutive. Simona Halep ar fi a doua sportivă luată în calcul. „Odată cu retragerea lui Barty, Halep ar putea avea șansă în acest an. Privind performanța ei de până acum, cel de-al 16-lea cap de serie încă nu a câștigat niciun un titlu în acest an. Cu toate acestea, ea a avut

evoluții decente, cea mai recentă fiind cea de la WTA 250 Birmingham, unde a ajuns până în semifinale”, au scris cei de la essentiallysports.com.

„Halep are foame de succes”

În opinia fostului jucător Alex Corretja , bătălia pentru trofeu se va da între Iga Swiatek și Simona Halep. Prima are un moral extraordinar, în vreme ce „nu poți să știi niciodată cât de departe poate să ajungă Simona Halep la Wimbledon, este o jucătoare atât de bună. Mă așteptam să aibă un parcurs bun la Roland Garros, dar nu s-a întâmplat. A avut mai mult timp să se pregătească pentru Wimbledon, este mai proaspătă și are multă experiență în acest turneu. Cred că are o foame de succes în acest moment”.

Winmasters bonus poate fi folosit și pentru pariuri pre-meci sau live. Ca și cote, între Swiatek și Halep sunt Cori Gauff și Ons Jabeur.

În ediția din acest an a turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, vor concura 128 de jucători la masculin și 128 de jucători la simplu feminin.