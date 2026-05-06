Cei mai buni jucători de tenis amenință cu boicotarea Roland Garros. Acuză organizatorii că se îmbogățesc pe spatele lor

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini sau Aryna Sabalenka, plus alți 16 campioni din eșaloanele superioare ale ATP și WTA, au semnat o scrisoare oficială prin care îi acuză pe organizatorii turneelor ​​de la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open că se îmbogăţesc pe spatele sportivilor, dar că lor le revin premii foarte mici.

„Turneurile de Grand Slam câștigă mulți bani, în continuă creștere: dar pentru noi, sportivii, protagoniștii, nu lasă decât firimituri”. Mai mulţi campioni de tenis au denunțat acest lucru într-o scrisoare oficială și îl reiterează în aceste zile, relatează La Repubblica: „Suntem gata să-i boicotăm începând cu următorul meci de la Paris, de la sfârșitul lunii ”, iar chiar şi jucătoarea italiană „Jas” Paolini a reamintit acest lucru la Foro Italico: „Este cu siguranță un subiect care se discută în vestiar. Luptăm pentru aranjamente mai bune și mai echitabile pentru jucători, inclusiv în ceea ce privește pensiile și concediul de maternitate .” Aceasta a mai adăugat: „Acestea sunt lucruri pe care WTA, la feminin, și ATP, la masculin, le fac deja. Turneele de Grand Slam, însă, nu fac același lucru, deoarece generează cele mai multe venituri. Luptăm pentru asta; lucrul pozitiv este că suntem cu toții uniți. Turneele de Grand Slam își măresc premiile, dar nu în același ritm cu creșterea veniturilor. Dacă suntem cu toții de acord și suntem cu toții uniți, și chiar acum suntem, cred că putem ajunge la un boicot.”

Federația Franceză de Tenis, care administrează prestigiosul turneu Roland Garros, oferă jucătorilor un fond de premiere de 61,7 milioane de euro în acest an. Aceasta reprezintă o creștere de 9,53% față de sezonul trecut și aproape dublă (+45%) față de 2019. Proporțional, jucătorii din echivalențele inferioare, cei eliminați în calificări și în primele runde, vor beneficia cel mai mult: „Vrem să sprijinim sportivii care își pot finanța sezonul datorită premiilor în bani”, au explicat organizatorii.

Francesco Passaro a fost un norocos învins la Grand Slam-ul de la Melbourne din 2025, profitând de accidentarea lui Fognini și de retragerea lui Dimitrov, și a fost învins în runda a doua de Bonzi. A câştigat 130.000 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 80.000 de euro : „A fost necesar. În acest moment, pot investi în întregul sezon. Pentru că un jucător de tenis are o mulțime de cheltuieli: antrenorul, psihologul, preparatorul mental, fizioterapeutul. Deplasări pentru două sau trei persoane. De obicei, organizatorii turneului îți oferă o cameră de hotel: dar ai nevoie de cel puțin încă una, și încă trebuie să mă gândesc la asta.”

În afară de jucătorii de top, pentru ceilalți nu este atât de ușor pe cât s-ar putea crede. În SUA, vedetele fotbalului american, baschetului și baseballului încasează aproximativ jumătate din veniturile ligilor lor respective. În turneele organizate de ATP și WTA, jucătorii de tenis obțin aproximativ 22%, în timp ce la turneele de Grand Slam nu mai mult de 15% .

„ Roland Garros este pe cale să înregistreze din nou venituri record, iar între timp, jucătorii primesc o cotă din ce în ce mai mică din valoarea pe care o contribuie la creare ”, au scris cei 20 de campioni în scrisoarea trimisă organizatorilor. „Alte sporturi internaționale majore modernizează guvernanța, aliniază părțile interesate și construiesc valoare pe termen lung, în timp ce turneele de Grand Slam rămân rezistente la schimbare. Lipsa consultării jucătorilor și lipsa persistentă de investiții în bunăstarea lor reflectă un sistem care nu reprezintă în mod adecvat interesele celor esențiale pentru succesul sportului.”