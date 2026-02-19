Clubul de fotbal Oțelul Galați are terenul acoperit de zăpadă: Facem apel către toți suporterii care vor să ajute la deszăpezire

<1 minut de citit Publicat la 13:04 19 Feb 2026 Modificat la 13:04 19 Feb 2026

Oțelul Galați a demarat procesul de deszăpezire al terenului de joc pentru partida cu UTA / sursă foto: Colaj captură video Facebook

Clubul de fotbal Oțelul Galați a cerut, joi, într-un mesaj publicat pe Facebook, ajutorul propriilor suporteri pentru deszăpezirea gazonului înaintea meciului de pe teren propriu cu UTA din etapa a 28-a a Superligii.

„SC Oțelul Galați a demarat procesul de deszăpezire al terenului de joc pentru partida cu UTA. Clubul nostru a început deja lucrările pentru pregătirea suprafeței de joc în vederea meciului de mâine.

Facem un apel către toți suporterii care doresc să dea o mână de ajutor: vă așteptăm astăzi, pe toată durata zilei, la Stadionul Oțelul pentru a contribui la deszăpezirea terenului.

Împreună suntem mai puternici”, se arată în mesajul clubului de pe pagina oficială de Facebook.

Gruparea publică totodată și o fotografie a Stadionului Oțelul în care gazonul apare acoperit în întregime cu zăpadă în urma ninsorilor din ultimele zile.

Echipa de fotbal Oțelul Galați întâlnește formația UTA, vineri, de la ora 17:00, pe Stadionul Oțelul din Galați, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii.