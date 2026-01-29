Constantin Popovici a fost votat cel mai bun săritor european de la mare înălţime, în 2025

Românul a obţinut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Singapore / sursă foto: facebook- Cristian Popovici

Sportivul român Constantin Popovici a fost ales cel mai bun săritor european de la mare înălţime pe anul 2025, în ancheta realizată de forul continental de nataţie, European Aquatics, potrivit Agerpres.

Popovici a totalizat 35,06% din voturi, încununând un sezon pe care l-a dominat la cel mai înalt nivel. Românul a obţinut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Singapore. După un început nereuşit, el a revenit cu sărituri de înalt calibru şi a reuşit să câştige medalia.

Săritorul de 37 de ani a obţinut apoi un loc secund la etapa de Cupă Mondială de la Porto Flavia.

În Red Bull Cliff Diving World Series, Popovici s-a aflat mereu în lupta pentru podium şi a rămas în cursa pentru titlu până la final, încheind în cele din urmă pe locul al doilea.

Pe locul secund în ancheta European Aquatics s-a clasat spaniolul Carlos Gimeno, cu 20,11% din voturi, în urma unui an în care a cucerit argintul la Mondiale, s-a clasat pe podium în Cupa Mondială şi a fost al treilea în Cliff Diving World Series, cu victorii memorabile în Filipine şi Italia.

Podiumul a fost completat de italianul Andrea Barnaba, care a obţinut 19,72% din sufragii, după un sezon în care s-a clasat pe şase la Mondialele de la Singapore şi a avut o serie de evoluţii solide în Cliff Diving World Series.

„Veteranul” francez Gary Hunt a ocupat locul al patrulea în anchetă, cu 14,71%, după locul şase la Mondiale (la egalitate cu Barnaba) şi titlul la general în Cliff Diving World Series.

Top 5 a fost încheiat de un alt român, Cătălin Preda, cu 10,33%. El s-a clasat pe cinci la Mondiale şi a avut prestaţii solide în Cupa Mondială şi Cliff Diving World Series, într-un sezon redus din cauza problemelor medicale.

Constantin Popovici este al doilea laureat român al anchetei European Aquatics pe anul 2025, după ce David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului trecut.