"Corpul meu se mănâncă singur". O boală misterioasă afectează un sportiv care joacă la o echipă de baseball din SUA

Mookie Betts, jucător al echipei de baseball Los Angeles Dodgers și campion MLB, a dezvăluit că este afectat de o boală pe care, momentan, medicii nu au reuşit să o identifice. "Corpul meu se mănâncă singur", a spus sportivul, care a slăbit deja 25 kilograme, potrivit publicaţiei britanice The Independent.

În vârstă de 32 de ani, Mookie Betts a vorbit despre maladia teribilă cu care se confruntă în timpul unui interviu pe care l-a acordat pentru SportsNetLA, conform sursei citate. El a mărturisit că sunt săptămâni bune de când nu a reușit să păstreze alimentele solide în stomac, pentru că vomită tot ce mănâncă. Din acest motiv, a slăbit 25 de kilograme.

"Eu nu sunt sigur ce este (n.r.: se referă la boală). De fapt, eu nu cred că există cineva care să ştie realmente. Stomacul meu este cu adevărat afectat. Eu fac antenamente în fiecare zi, iar corpul meu se mănâncă singur, pur şi simplu", a declarat sportivul care joacă la echipa de baseball Los Angeles Dodgers.

Mookie updates the media on his health. pic.twitter.com/qLMtTtFVnL