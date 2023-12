David Popovici, medaliat cu bronz în finala probei de 100 de metri liber, la Europenele de la Otopeni

David Popovici a cucerit medalia de bronz, după ce a terminat pe locul trei în finala probei de 100 de metri liber, de la Campionatele Europene de Înot de la Otopeni.

Sursa foto: Facebook David Popovici

Popovici a fost cronometrat cu timpul de 46 sec 05/100, fiind devansat de francezul Maxime Grousset, 45 sec 46/100, şi de italianul Alessandro Miressi, 45 sec 51/100.

Popovici a avut un început slab, fiind pe ultimul loc (8), după prima lungime de bazin, apoi a fost pe 7, la 50 şi 75 m, dar a avut un finiş impresionant, reuşind să câştige bronzul.

"Sunt mulţumit de acest an, chiar dacă nu am avut rezultate aşa de bune ca în 2022. Am învăţat mult mai multe. În sport fie câştigi, fie înveţi ceva. Este un principiu în care eu cred foarte tare. Aşa că am învăţat foarte multe anul acesta. E un proces, trebuie să nu uit asta, sunt mulţi paşi, multe competiţii prin care treci. Şi trebuie să înveţi din greşeli, din ce nu ţi-a ieşit. Aşa cum viaţa este un proces, şi sportul este un proces.

Fiecare concurs este parte din proces şi sunt foarte bucuros că am reuşit să termin competiţia cu o medalie.", a spus românul.

Citește și: David Popovici a pierdut în finala de 200 de metri, la Europenele de la Otopeni. Românul, clasat pe locul 4

David Popovici fusese înregistrat cu al doilea timp din serii (46 sec 70/100) şi cu al şaselea din semifinale (46 sec 48/100).

Românul Robert-Andrei Badea s-a clasat pe locul 5 în finala probei de 400 m mixt masculin, cu timpul de 4 min 07 sec 57/100. Victoria a revenit italianului Alberto Razzetti, în 3 min 57 sec 01/100, nou record al Campionatelor Europene în bazin scurt.

Britanicul Duncan Scott a câştigat medalia de argint, în 4 min 00 sec 17/100, podiumul fiind completat de grecul Apostolos Papastamos, în 4 min 05 sec 19/100. Pe locul al patrulea s-a clasat maghiarul Balazs Hollo, în 4 min 05 sec 75/100.

Vineri seara, Andrei Ungur a câştigat prima medalie pentru România la Europenele de la Otopeni, bronz în proba de 100 m spate. Sâmbătă, David Popovici s-a clasat pe patru la 200 m liber.



România a participat la Europene cu un lot de 21 sportivi (7 fete şi 14 băieţi) şi a încheiat cu două medalii de bronz.

La precedenta ediţie a Europenelor în bazin scurt, care a avut loc la Kazan (Rusia), în 2021, David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, iar Robert Glinţă a obţinut un argint la 100 m spate şi un bronz la 50 m spate.

La Mondialele în bazin scurt din 2022 de la Melbourne, Popovici a cucerit argintul la 200 m liber, potrivit Agerpres.