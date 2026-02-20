După ce a făcut istorie pentru patinajul românesc, Julia Sauter vorbește despre retragere. ”Nu e un sport în care poți deveni bogat”

Julia Sauter, care a obținut cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Olimpiadă după ce a terminat pe locul 17, a spus că a fost extrem de fericită când a auzit că a câștigat 190 de puncte FOTO: Facebook Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Julia Sauter, care a obținut cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Olimpiadă după ce a terminat pe locul 17, a spus că a fost extrem de fericită când a auzit că a câștigat 190 de puncte și că a trăit momentul din plin. Pe de altă parte, ea a declarat că va mai concura un an, cel mult doi. „Acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”, a adăugat ea.

„Când am auzit 190 de puncte, wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Am fost atât de fericită.

Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat să rămân mereu în moment. Roxana (antrenoarea ei – n.r.) m-a ajutat să mă dezvolt pas cu pas.

Am cumpărat și un program de psihologie sportivă pentru a-l avea în «valiza» mea. Observ că totul devine din ce în ce mai bun, inclusiv modul în care abordez competițiile. Desigur, obiectivul era ca totul să se îmbine perfect la această competiție.

A fost puțin mai dificil, dar acum aveam aceste instrumente. Știu că sunt aici și acum, și acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez, și a funcționat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respirație pentru a ne întoarce mereu în prezent.

Un alt instrument este consecvența în antrenament, la care am lucrat din greu pe tot parcursul sezonului, și învățarea să mă bazez pe asta, și asta a fost, de asemenea, un proces. La începutul sezonului, mergeam mereu la competiții și eram blocată în trecut. Mă gândeam la competițiile proaste și asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat prezentă aici și acum, și a funcționat, și încă sunt fără cuvinte.

(n.r. Întrebată pentru ce perioadă ar mai dori să concureze) Nu știu încă, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață, și nu mai ești tânăr!”, a spus Julia Sauter, pentru Golden Skate.