FIFA va distribui 727 de milioane de dolari echipelor participante la Cupa Mondială 2026. Câţi bani va încasa campioana ediţiei

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) va distribui 727 de milioane de dolari (620 de milioane de euro) celor 48 de echipe care vor concura la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic, a anunțat miercuri organizația. Astfel, campioana va primi 50 de milioane de dolari, scrie AFP, potrivit Agerpres.

"Consiliul FIFA, reunit înaintea finalei Cupei Intercontinentale dintre Paris Saint-Germain și Flamengo, care va avea loc la Doha, Qatar, a aprobat o contribuție financiară record de 727 de milioane de dolari", a anunțat FIFA într-un comunicat.

Aceasta reprezintă o creștere de 50% față de Cupa Mondială din 2022, care a avut loc în Qatar, corespunzând creșterii cu 50% a numărului de echipe participante, de la 32 la 48.



Deși fiecare echipa va primi 1,5 milioane de dolari "pentru a-și acoperi costurile de pregătire", cea mai mare parte a sumei alocate de FIFA, 655 de milioane de dolari, este destinată bonusurilor.



Câștigătoarea va primi 50 de milioane de dolari, echipa clasată pe locul doi 33 de milioane de dolari și așa mai departe, ajungând la 9 milioane de dolari pentru cele 12 echipe eliminate în prima rundă.

În 2022, pentru Cupa Mondială din Qatar, Argentina, câștigătoarea, a primit 42 de milioane de dolari, iar Franța, clasată pe locul doi, 30 de milioane de dolari. Cele 16 echipe eliminate în prima rundă au primit fiecare câte 9 milioane de dolari.