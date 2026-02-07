FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete pentru fanii români la meciul cu Turcia, după ce tichetele s-au vândut în 20 de secunde

FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete pentru fanii români la meciul cu Turcia, după ce tichetele s-au vândut în 20 de secunde. FOTO Facebook Echipa Nationala de Fotbal

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că încearcă să obțină bilete suplimentare pentru suporterii români la meciul Turcia-România, după ce tichetele puse în vânzare vineri s-au vândut în aproximativ 20 de secunde.

Potrivit FRF, alocarea inițială comunicată de Federația Turcă de Fotbal a fost de 1.900 de bilete, diferența până la 2.130 fiind reținută "din considerente de siguranță". Federația Română susține că a insistat pentru respectarea regulamentelor UEFA și că, în urma demersurilor, a obținut cota completă, reprezentând 5% din capacitatea stadionului, adică 2.130 de bilete. Toate au fost puse la vânzare simultan și s-au epuizat aproape instantaneu.

FRF explică și contextul cererii ridicate prin faptul că la momentul lansării vânzării, pe platformă erau aproximativ 3.700 de utilizatori, iar imediat după start numărul a crescut la peste 5.000. O comandă a putut include maximum patru bilete, iar, raportat la o medie de trei bilete pe comandă, aproximativ o cincime dintre cei aflați inițial pe site ar fi reușit să finalizeze achiziția.

Federația precizează că biletele apar ca vândute din momentul în care sunt adăugate în coș și devin indisponibile ulterior, inclusiv în etapa de personalizare a comenzii cu datele cumpărătorului.

În același timp, FRF avertizează suporterii să fie prudenți și respinge existența unor distribuiri prin terți. "Nu există parteneriat cu nicio agenție de turism, iar niciunul dintre cele 2.130 de bilete nu a fost distribuit către acestea", transmite federația, care recomandă evitarea platformelor de resale și a site-urilor neoficiale. Biletele sunt "securizate, personalizate și pot fi urmărite", fiind emise pe numele persoanei care le-a comandat, iar dacă se dovedește specula, FRF spune că există posibilitatea anulării tichetelor.

FRF mai anunță că încearcă suplimentarea numărului de bilete alocate fanilor români și precizează că, potrivit informațiilor primite, Federația Turcă ar urma să pună în vânzare bilete și cu aproximativ o săptămână înaintea meciului, suporterii români putând încerca să cumpere și pe această cale, în condițiile impuse de organizator.

Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie, de la ora 19:00 (ora României), pe stadionul "Beşiktaş Park", la Istanbul, în semifinala play-off-ului pentru Campionatul Mondial. Pentru fanii români, un bilet a costat 145 de lei (27 de euro), locurile fiind repartizate în Peluza Nord.

Pentru calificarea la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și apoi de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie. În cazul calificării la turneul final, România ar urma să întâlnească în grupe SUA, Paraguay și Australia.