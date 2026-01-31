Kata Mandel și Henrietta Bartalis, primele sportive care reprezintă România la snowboard la JO de iarnă 2026

Kata Mandel (19 ani) și Henrietta Bartalis (21 ani) aduc României o oportunitate rară la JO de iarnă 2026. FOTO: VSK Csíkszereda / CSM Miercurea-Ciuc/Facebook

În premieră pentru România, două sportive vor reprezenta țara noastră la proba de snowboard cross de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Este vorba despre Kata Mandel și Henrietta Bartalis, antrenate de Kinda Geza. Cele două sportive au obținut rezultate bune în ultimii ani de la Cupele Mondiale, cele mai recente performanțe fiind bifate la Cupa Mondială desfășurată recent la Donbeiya, China.

Cine sunt Kata Mandel și Henrietta Bartalis

Kata Mandel (19 ani) și Henrietta Bartalis (21 ani) sunt tinerele care aduc țării noastre o oportunitate rară. Prin intermediul celor două sportive snowboardul românesc marchează un moment istoric pentru țara noastră.

Kata Mandel este născută pe data de 2 iunie 2006, în Mircurea Ciuc, județul Harghita. Ea deține 190 de puncte FIS și se situează pe locul 47 în clasamentul mondial.

Henrietta Bartalis s-a născut pe 22 decembrie 2004, în Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Are 136,8 puncte FIS și ocupă locul 63. Rezultatele celor două sportive obținute în ultimii ani, pe perioada calificărilor, le-au asigurat sportivelor prima lor participare la Jocurile Olimpice de Iarnă, care vor debuta la Milano–Cortina, pe 6 februarie 2026.

Kata Mandel a obținut cea mai bună performanță a sa la Festivalul Olimpic al Tineretului European 2023, unde s-a clasat pe locul 4 la snowboard cross.

„Este o mare onoare să reprezint România la prima mea participare la Jocurile Olimpice de Iarnă. Am muncit mult pentru a ajunge aici și abia aștept să concurez alături de cei mai buni snowboarderi din lume”, a declarat Kata Mandel, potrivit botosaneanul.ro.

Bartalis Henrietta are în palmaresul competițional se numără participarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European iarnă Vuokatti – a XV-a ediție de iarnă a FOTE, potrivit oficiuldestiri.ro.

România are pentru prima dată reprezentanți la snowboarding

Participarea celor două sportive reprezintă un pas important pentru sporturile de iarnă din România. Cele două sportive din Miercurea-Ciuc, vor concura în proba de snowboard cros la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, de la Milano-Cortina, calificarea fiind confirmată pe baza clasamentului Cupei Mondiale publicat de Federația Internațională de Schi (FIS), în care cele două au încheiat pe locurile 28 și 30, într-un sistem extrem de competitiv, în care doar 31 de sportive au obținut dreptul de participare olimpică.

Sportivele vor concura între 12 și 15 februarie, la Livigno Snow Park, în regiunea Lombardia din nordul Italiei. Livigno este una dintre cele mai renumite zone de sporturi de iarnă din Alpi, special destinată practicării snowboard-ului și freestyle-ului.

Analiza ultimelor trei ediții ale Jocurilor Olimpice arată că vârsta medie a sportivelor medaliate la snowboard cros s-a situat, de regulă, între 24 și 29 de ani. În acest context, faptul că Mandel s-a calificat la doar 19 ani, iar Bartalis la 21 de ani evidențiază un nivel ridicat de performanță și un potențial olimpic pe termen lung, anunță CSM Miercurea-Ciuc, într-un comunicat.

”Această reușită este rezultatul unei munci susținute și bine structurate. Antrenorii Kinda Geza și Reisz Zoltan au avut un rol esențial în pregătirea sportivelor, contribuind prin profesionalism, experiență și dedicare la atingerea acestui obiectiv olimpic”, se mai arată în comunicat.

România va fi reprezentată de o echipă de 29 de sportivi la JO de iarnă 2026, ce vor avea loc între 6 și 22 februarie în Italia, în zona Milano-Cortina. Într-un gest simbolic, tricolorii vor avea șapte purtători de drapel desemnați pentru cele patru ceremonii de deschidere ale competiției, pe fondul unui format extins și multi-locațional al Jocurilor.