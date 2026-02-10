Lindsey Vonn, prima reacție după accidentul de la JO. Ce a dus la căzătura gravă: ”Ruptura de ligament nu a avut legătură”

Sportiva spune că nu regretă nimic și că simplul fapt că s-a aflat la start a fost, pentru ea, o victorie. Foto: Profimedia Images

Lindsey Vonn a avut nevoie de două intervenții chirurgicale în Italia, după accidentul grav suferit în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Într-un mesaj postat pe Facebook, sportiva în vârstă de 41 de ani a vorbit deschis despre momentul care i-a curmat visul olimpic, spunând că, în ciuda durerii fizice intense, nu regretă nimic și că simplul fapt că s-a aflat la start a fost, pentru ea, o victorie.

„Ieri, visul meu olimpic nu s-a încheiat așa cum mi l-am imaginat. Nu a fost un final de poveste sau un basm, a fost pur și simplu viața. Am avut curajul să visez și am muncit extrem de mult pentru a ajunge aici. Pentru că, în schiul alpin de coborâre, diferența dintre o linie strategică și o accidentare catastrofală poate fi de doar cinci inchi.

Am fost pur și simplu cu cinci inchi prea strâns pe linia mea, iar brațul drept s-a agățat în poartă, m-a răsucit și a dus la căzătura mea. Ruptura de ligament încrucișat anterior și accidentările mele anterioare nu au avut absolut nicio legătură cu acest accident.

Din păcate, am suferit o fractură complexă de tibie, care este stabilă în acest moment, dar va necesita mai multe intervenții chirurgicale pentru a fi reparată corespunzător.

Deși ziua de ieri nu s-a încheiat așa cum speram și în ciuda durerii fizice intense pe care o resimt, nu am niciun regret. Să fiu în poarta de start a fost un sentiment incredibil, pe care nu îl voi uita niciodată. Să știu că am stat acolo cu o șansă reală de a câștiga a fost, în sine, o victorie. Știam, de asemenea, că această cursă implică riscuri. Așa a fost mereu și va fi întotdeauna un sport extrem de periculos.

Și, la fel ca în schiul alpin, ne asumăm riscuri și în viață. Visăm. Iubim. Sărim. Și, uneori, cădem. Uneori ni se frâng inimile. Uneori nu reușim să atingem visele despre care știm că am fi putut fi capabili. Dar aceasta este și frumusețea vieții: faptul că putem încerca.

Am încercat. Am visat. Am sărit.

Sper ca, dacă luați ceva din parcursul meu, să fie curajul de a îndrăzni cu adevărat. Viața este prea scurtă ca să nu îți asumi riscuri pentru tine însuți. Pentru că singurul eșec în viață este să nu încerci.

Cred în voi, așa cum și voi ați crezut în mine.”

Yesterday my Olympic dream did not finish the way I dreamt it would. It wasn’t a story book ending or a fairy tail, it... Publicată de Lindsey Vonn pe Luni, 9 februarie 2026