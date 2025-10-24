Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat

Manuela Nicolosi este una dintre cele mai respectate femei arbitru din fotbalul european FOTO: Instagram/ Manuela Nicolosi

Manuela Nicolosi, una dintre cele mai respectate femei arbitru din fotbalul european, a vorbit deschis despre sexismul din lumea sportului și despre obstacolele pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei sale. Cu peste 200 de meciuri profesioniste arbitrate, italianca se plânge că imaginea ei a fost adesea considerată „prea vizibilă” pentru o femeie din arbitraj.

„Erorile tehnice sau testele fizice eșuate sunt una, dar să fii oprit pentru că ți se spune «ești prea sclipitoare» este o problemă mare”, spune Nicolosi.

› Vezi galeria foto ‹

„Mi-au spus că atrag prea multă atenție”

Arbitra, care a oficiat la Jocurile Olimpice din 2016 și 2020 și a fost prima italiancă prezentă într-o finală de Cupă Mondială feminină (2019), a povestit într-un interviu pentru Quotidiano Sportivo, citat de Marca, că a fost sfătuită în repetate rânduri să-și „domolească” stilul.

„Toți superiorii mei îmi spuneau: trebuie să fii mai puțin vizibilă, atragi prea multă atenție”, a declarat ea. „În Franța, într-un an, nu am promovat din Serie C în Serie B din același motiv. Eram pe punctul de a renunța”.

Manuela Nicolosi, acum în vârstă de 45 de ani, își amintește că a părăsit Italia la doar 20 de ani, dezamăgită de atitudinea federației față de femeile arbitru. „Mi-am dat seama că nu voiau femei în arbitraj. Te lăsau să ajungi până la nivelul regional, iar apoi îți puneau piedici în toate felurile”, spune ea.

„M-am baricadat în vestiar și am chemat poliția”

Nicolosi a povestit și unul dintre cele mai traumatizante episoade trăite pe teren.„Arbitram în liga Eccellenza, în Lazio, iar la finalul unui meci m-am baricadat în vestiar. Antrenorii și directorii unei echipe țipau: «Te omorâm, ieși afară!». A trebuit să chem poliția, care m-a escortat. Îmi amintesc acel moment ca și cum ar fi fost ieri”.

De-a lungul carierei, Nicolosi a fost ținta unor comportamente nepotrivite din partea unor jucători.

„Prefer să nu vorbesc despre asta. Da, s-au întâmplat multe, mi-au făcut avansuri, dar nu am cedat niciodată. Nu sunt genul care visează să se implice cu un fotbalist”, a spus ea.

„Poate tocmai de aceea mi-a luat atât de mult timp să-mi clădesc o carieră”.

Prima femeie arbitru din Kings League

În prezent, Manuela Nicolosi continuă să fie un nume respectat în arbitraj, fiind prima femeie arbitru din Kings League, competiția creată de Gerard Piqué.

„Reguli noi, președinți noi, dar același angajament și același entuziasm de a face parte din acest eveniment incredibil, ca unică femeie arbitru”, a scris ea pe rețelele sociale.

Prin curajul și perseverența sa, Manuela Nicolosi a devenit un simbol al luptei împotriva sexismului din fotbal. Povestea ei arată că, deși drumul femeilor în sport rămâne plin de provocări, pasiunea și profesionalismul pot învinge prejudecățile.