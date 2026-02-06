Medaliile olimpice din 2026 valorează mai mult ca niciodată: Vor fi cele mai scumpe din istoria Jocurilor

Medaliile de la JO de iarnă 2026 vor fi cele mai scumpe din istoria olimpiadelor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Sportivii câștigători de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia, în această lună, vor primi cele mai scumpe medalii din istoria Jocurilor, datorită creșterii accentuate a prețurilor metalelor prețioase, potrivit CNN.

Peste 700 de medalii de aur, argint și bronz vor fi acordate celor mai buni sportivi din lume la disciplinele de iarnă, de la schi și hochei pe gheață până la patinaj artistic și curling.

Iar, deși valoarea sentimentală este imposibil de măsurat, în termeni strict financiari aceste medalii valorează mai mult ca niciodată. De la Jocurile Olimpice de la Paris din iulie 2024, prețurile spot ale aurului și argintului au crescut cu aproximativ 107% și, respectiv, 200%, potrivit datelor FactSet.

Medalii de trei ori mai valoroase decât la Jocurile Olimpice de la Paris

Aceste creșteri spectaculoase înseamnă că, doar pe baza prețului metalelor, o medalie de aur valorează acum aproximativ 2.300 de dolari, mai mult decât dublu față de valoarea sa la Jocurile Olimpice de la Paris. Medaliile de argint pentru locul al doilea valorează aproape 1.400 de dolari, de trei ori mai mult decât acum doi ani.

Cererea din partea investitorilor de retail a contribuit parțial la creșterea prețului argintului. Prețurile aurului au urcat după ce marile bănci centrale și-au majorat rezervele, iar investitorii s-au grăbit să cumpere acest activ tradițional de refugiu, pe fondul turbulențelor politice globale.

Mai valoroase decât greutatea lor în aur

Câștigătorii vor primi medalii realizate din metal reciclat de Monetăria Statului Italian și Institutul Poligrafic. Însă nu tot ce strălucește este, într-adevăr, aur.

Într-o medalie de aur, doar șase grame dintr-un total de 506 grame sunt aur pur. Restul este realizat din argint. Medaliile de bronz sunt fabricate din cupru și, la o greutate de 420 de grame, valorează doar aproximativ 5,60 dolari bucata, potrivit datelor publicate de organizatori.

Potrivit casei de licitații Baldwin’s din Londra, medaliile olimpice de aur nu mai sunt realizate din aur pur din 1912, anul Jocurilor Olimpice de la Stockholm, Suedia. Valoarea acelor medalii, care cântăreau doar 26 de grame, ar fi fost sub 20 de dolari la prețul aurului din acea perioadă. Ajustată la inflația din SUA, suma ar fi de aproximativ 530 de dolari în prezent.

Totuși, ca obiecte de colecție, medaliile olimpice se pot vinde la prețuri mult mai mari decât valoarea lor materială, a declarat Dominic Chorney, șeful departamentului de monede antice de la Baldwin’s.

„Puțini olimpici își vând medaliile”

În 2015, Baldwin’s a vândut o medalie de aur de la Jocurile Olimpice din Stockholm 1912 pentru 19.000 de lire sterline (26.000 de dolari), a spus el pentru CNN.

În anul următor, casa de licitații a vândut o medalie de bronz pentru participanți de la Jocurile Olimpice din 1920, de la Anvers, pentru 640 de lire sterline (875 de dolari).

Acea medalie „nu avea nicio valoare intrinsecă”, dar era râvnită doar pentru că era asociată cu cel mai faimos eveniment sportiv din lume, a adăugat Chorney.

Cu toate acestea, majoritatea medaliilor olimpice nu ajung niciodată la vânzare. „Relativ puțini olimpici își vând medaliile, pentru că le prețuiesc”, a spus el.

În pofida fluctuațiilor puternice din ultimele zile, prețurile aurului și argintului ar putea crește și mai mult valoarea financiară a medaliilor olimpice. Cererea pentru metalele prețioase este probabil să rămână ridicată, având în vedere incertitudinile geopolitice continue și nivelurile tot mai mari ale datoriei guvernamentale, a declarat Ole Hansen, șeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank.

„Îmi imaginez că medaliile de aur și argint de la următoarele Jocuri Olimpice de vară (din 2028) vor fi și mai scumpe decât cele de acum, de la Jocurile Olimpice de iarnă”, a spus el.