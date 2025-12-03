Momentul în care celebra prezentatoare Laura Woods leșină în direct, înaintea unui meci amical de fotbal

Laura Woods s-a prăbuşit în direct, marţi, în timpul unei transmisiuni pe postul ITV a meciului amical de fotbal feminin dintre Anglia şi Ghana FOTO: Instagram/ Laura Woods - X/ TheEuropeanLad

Prezentatoarea de televiziune din Marea Britanie Laura Woods s-a prăbuşit în direct, marţi, în timpul unei transmisiuni pe postul ITV a meciului amical de fotbal feminin dintre Anglia şi Ghana, relatează DPA și PA Media citate de Agerpres.



Laura Woods se afla pe marginea terenului unde modera transmisiunea de dinaintea meciului când a părut să-şi piardă cunoştinţa. Invitaţii săi, Ian Wright şi Anita Asante, s-au grăbit să o prindă.

Postul de televiziune a introdus o pauză de publicitate, iar când transmisiunea a fost reluată locul Laurei Woods fusese luat de colega sa, Katie Shanahan.



"După cum probabil aţi observat, nu o avem aici pe minunata Laura Woods deoarece tocmai i s-a făcut rău. Dar ea se află pe mâini foarte bune", a spus Shanahan.

Wow hope Laura Woods is ok after this! Ian Wright was fast to react and catch her ?? pic.twitter.com/U99PzLCvmz — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) December 2, 2025

Logodnicul lui Woods, Adam Collard, a oferit ulterior informaţii referitoare la starea prezentatoarei, într-o postare pe reţeaua X: "Laura este bine şi se află împreună cu oamenii cu care trebuie să fie. Vă mulţumesc pentru toate mesajele voastre binevoitoare".



Laura Woods a anunţat ulterior că este "OK" şi că a primit îngrijiri medicale. "Îmi pare rău că i-am îngrijorat pe toţi, sunt OK, paramedicii minunaţi de la (spitalul) Saints au spus că este probabil un virus, am nevoie doar de puţină odihnă & hidratare", a scris ea pe Instagram, potrivit Sky Sports.



"Sunt foarte jenată că s-a întâmplat la TV, dar le mulţumesc mult colegilor mei de la ITV care chiar au avut grijă de mine în seara asta. Şi lui Wrighty şi Neeets (Anita Asante, n.r.) pentru că m-au prins şi scuze din nou", a adăugat prezentatoarea britanică.