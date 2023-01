Un întreg stadion i-a cântat la mulți ani mamei lui Novak Djokovic, după ce sportivul s-a calificat în semifinalele Australian Open

Novak Djokovic i-a cântat la mulți ani mamei lui alături de un întreg stadion. Momentul emoționat a avut loc în timpul interviului de pe teren, după victoria obținută în fața lui Andrei Rublev la Australian Open.

Sursa foto: Twitter | José Morgado

Cu toate că s-a confruntat cu probleme fizice zilele trecute, Novak Djokovic a oferit o nouă demonstrație de forță la Australinan Open, învingându-l pe Andrey Rublev cu scorul 6-1, 6-2, 6-4.

Novak Djokovic a fost întrebat după meci dacă mai știe când a jucat prima semifinală de Grand Slam a carierei.

"Cred că la US Open 2007 a fost cu mult timp în urmă. Am câștigat acea semifinală, dar în ultimul act am pierdut în fața lui Roger Federer. Haideți să îl aplaudăm pe Roger Federer, oameni buni. L-am văzut la Fashion Week.

Îl salut pe el și pe familia lui. În câțiva ani o să ne vedem la schi”, a spus Djokovic într-un interviu acordat pe teren.

Apoi, Novak a oferit un moment emoționant și i-a cântat la mulți ani mamei sale, Dijana, care marți a împlinit 59 de ani. Aceasta s-a aflat în tribunele Arenei Rod Laver, fiind profund impresionată de gestul fiului ei.

