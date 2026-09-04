O organizaţie criminală din Franţa plănuia să îl răpească pe Kylian Mbappé şi pe alţi 26 de oameni de afaceri şi vedete

Printre țintele organizaței criminale se afla şi Kylian Mbappé pe care infractorii plănuiau să îl răpească şi să ceară recompensă. Sursa foto: Getty Images

O organizație criminală din Franţa, condusă de un tânăr franco-elvețian de 18 ani plănuia să-l răpească pe Kylian Mbappé şi alţi 26 oameni de afaceri bogaţi şi vedete. Liderul grupării coordona operaţiunile din închisoare cu ajutorul unor telefoane mobile.

Printre țintele organizaței criminale care, conform celor dezvăluite de ziarul francez Le Parisien, preluat de Corriere della Sera, viza victime de profil înalt, inclusiv oameni de afaceri, influenceri și personalități din lumea sportului, muzicii și divertismentului, din motive pur financiare, se afla şi Kylian Mbappé pe care infractorii plănuiau să îl răpească şi să ceară recompensă.

Liderul grupării specializate în furt, jaf, răpire și extorcare ar fi un franco-elvețian în vârstă de 18 ani, cunoscut sub numele de Lester Z, dar identificat de autorități drept Clément L. Tânărul se află deja în închisoare, după ce a fost arestat la Nanterre pe 19 august și urma să se prezinte în fața tribunalului din Bobigny pentru viol, jaf și prostituție, dar a reușit totuși să-și coordoneze complicii din celulă, comunicând cu aceștia prin intermediul unor telefoane mobile de contrabandă. Din acest motiv, a fost plasat în izolare.

Banda a fost descoperită în urma unei anchete a poliției din Paris, care, după mai multe infracțiuni violente comise între aprilie și august, a reuşit să identifice creierul operaţiunilor. Printre țintele organizaţiei se numărau aproximativ 26 de persoane deosebit de influente în țară, inclusiv asul echipei naționale a Franței.

Incidentul care a declanșat ancheta și care a fost crucial în găsirea și identificarea liderului a fost atacul asupra unui cunoscut ceasornicar din Neuilly-sur-Seine, un oraș cu aproape 60.000 de locuitori la nord-est de Paris. Cu acea ocazie, ofițerii au interceptat și recuperat telefonul mobil al tânărului de 18 ani aflat în închisoare, descoperind planurile detaliate de răpire a vedetei de fotbal. Anchetatorii cred că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării în aceste jafuri și răpiri, care au fost planificate meticulos până la cel mai mic detaliu.

Avocatul lui Lester Z rămâne a atras atenţia cu privire la tratamentul aplicat clientului său: „Acest tânăr era deja în închisoare pentru infracțiuni grave, iar acum îl găsim implicat într-o altă chestiune, dar pentru care a fost deja dus în izolare.”

Tânărul de 18 ani se apără spunând că a fi într-o celulă înconjurat de nebuni și teroriști nu-l va face un om mai bun. „Aș prefera să fiu bucătar. Acesta a fost visul meu de când eram copil.”