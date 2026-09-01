Record de medalii pentru România, adus de Lotul Național de Para Climbing

Lotul Național de Para Climbing a adus României un număr record de medalii.

Lotul Național de Para Climbing al României a participat în perioada 28 - 29 august 2026 la Campionatul European de Para Climbing și la World Climbing Para Series Laval, dublă competiție desfășurată la Laval, Franța, una dintre cele mai importante etape din calendarul internațional al para escaladei. Sportivii români au obținut 9 medalii și 4 clasări în top 5, confirmând încă o dată nivelul ridicat al para escaladei românești și progresul constant al Lotului Național.

Ediția din acest an a avut o particularitate importantă: Campionatul European de Para Climbing s-a desfășurat în cadrul etapei World Climbing Para Series Laval, utilizând aceleași trasee și același format competițional. Sportivii au concurat într-o singură competiție, iar ulterior a fost extras un clasament distinct al sportivilor europeni, pe baza căruia au fost acordate medaliile continentale.

World Climbing Para Series Laval a reunit cei mai valoroși sportivi de para escaladă din lume și a făcut parte din circuitul oficial organizat de World Climbing, federația internațională care guvernează acest sport. Competiția a inclus probe dedicate sportivilor cu deficiențe de vedere, amputații și afecțiuni neuromotorii, împărțiți în clase sportive specifice, pentru a asigura condiții de concurs echitabile și competiție la cel mai înalt nivel.

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„Laval a fost una dintre cele mai dificile competiții ale sezonului, pentru că sportivii au concurat simultan pentru clasamentul etapei de Cupă Mondială și pentru titlurile europene. Rezultatele obținute confirmă că România rămâne una dintre națiunile importante ale Para Climbing-ului european și că investiția constantă în pregătirea sportivilor noștri produce rezultate.

Suntem mândri de ei și de modul în care inspiră tot mai mulți tineri cu dizabilități să creadă în propriul potențial”, a declarat Claudiu Miu, antrenor coordonator al Lotului Național de Para Climbing și fondator al Asociației Climb Again.

Record de medalii pentru România, adus de Lotul Național de Para Climbing.

Echipa tehnică:

Claudiu Miu – Antrenor Coordonator;

Antoaneta Barbu – Manager Lot;

Radu Ionescu – Antrenor;

Andrei Băț – Navigator;

Iordanescu Florin – Navigator;

Soava Andreea – Navigator, Kinetoterapeut

„Emoțiile sunt mari la fiecare start, dar și bucuria de a reprezenta România. Nivelul competiției a fost foarte ridicat și fiecare traseu a cerut concentrare până la ultima mișcare. Mă bucur că am reușit să fac cinste țării mele și plec de la Laval cu și mai multă motivație pentru următoarele competiții, alături de această echipă extraordinară”, a precizat Cosmin Candoi în timpul declaraţiilor.

Rezultatele obținute la Laval reprezintă unul dintre cele mai importante repere internaționale ale sezonului și confirmă progresul constant al Lotului Național de Para Climbing în perspectiva următoarelor obiective majore din calendarul competițional.

Lotul Național de Para Climbing își desfășoară activitatea sub egida Comitetului Național Paralimpic (CNP) și a Federației Române de Alpinism și Escaladă (FRAE), cu sprijinul Partenerului Prinicipal Kaufland România, a sponsorului principal Viva Credit și a partenerilor Groupama Asigurări, Ursus Breweries, Ayvens, Cargill România, și BRD Groupe Société Générale.

Despre Asociația Climb Again

Asociația Climb Again este o organizație non-guvernamentală afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE) și la Comitetul Național Paralimpic, fondată și condusă de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă.

Din 2014 și până în prezent, Climb Again a deschis trei centre la București, Iași și Arad, a construit primul centru de escaladă terapeutică din Europa la Nucșoara, județul Argeș, a format sportivii care reprezintă astăzi România în Lotul Național de Para Climbing și care au adus până în prezent peste 80 de medalii internaționale pentru România. Organizația a sprijinit peste 3.500 de copii și a oferit peste 177.000 de ore de terapie prin escaladă, demonstrând că sportul poate deveni un instrument real de recuperare, incluziune și performanță.