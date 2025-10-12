Recordul național la maraton a fost doborât, după 47 de ani, de atletul Nicolae Soare. "Rezultat fabulos pentru atletismul din România"

Recordul național la maraton a fost doborât, după 47 de ani. Nicolae Soare a câștigat în fața a doi atleți kenyeni FOTO: Nicolae Soare/Facebook

Recordul național la maraton a fost doborât, duminică, după aproape jumătate de secol. Atletul Nicolae Alexandru Soare, a câștigat Maratonul din București cu un timp de 2h 11 minute și 58 de secunde, potrivit unui anunț al Federației Române de Atletism.

Fostul record național, de 2:12:30, fusese stabilit pe 3 septembrie 1978 de Cătălin Andreica, la Campionatele Europene de la Praga.

Mesajul transmis de Constantina Diță, camioana olimpică de la Beijing

Constantina Diță, camioana olimpică la maraton, la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, a precizat pentru Antena3.ro că pentru atletismul românesc aceasta este o performanță istorică și un rezultat care ne dă speranțe în viitor pentru o nouă participare olimpică.

“Este un rezultat fabulos, ținând cont că recordul național nu a mai fost bătut de 47 de ani, din 1978. Pentru România, acest record este un extraordinar rezultat. 2h 11 minute și 58 de secunde eu zic că este un rezultat foarte, foarte bun”.

Camioana olimpică de la Beijing a spus că nu este prea târziu să sperăm la o calificare și la un rezultat bun la proba de maraton masculin, la următoarea Olimpiadă care va avea loc la Los Angeles în 2028.

“Nicolae Soare a participat în 2023 și a avut o evoluție bună la Campionatul Mondial de la Budapesta, dar eu așteptam acest rezultat din partea lui de vreo 10 ani. Nu este niciodată prea târziu, pentru că și eu am câștigat aurul olimpic la vârsta de 38 de ani, așa că și el a avut ambiție, a muncit în continuare, și-a văzut de antrenamente și uitați-vă că până la urmă rezultatul a venit”.

România nu a mai fost reprezentată din 2016 la Olimpiadă, la proba de atletism maraton masculin, când atletul Marius Ionescu a luat startul la Olimpiada de la Rio.

“Prima calificare este baremul și a doua calificare este World Ranking-ul. Nicolae Soare sigur cu acest rezultat se poate clasa pe un loc foarte bun ca și timp în World Ranking. Mai este până în 2028, ceea ce ne dă speranțe că în viitor poate să alerge într-un timp și mai bun”, a mai spus Constantina Diță, contactată de Antena3.ro.

Un rezultat istoric pentru atletismul românesc

Nicolae Soare a câștigat evenimentul cu acest rezultat, fiind urmat de doi kenyeni, Dickson Kiprop, 2 h 13 min 16 sec, și Daniel Lauren, 2 h 16 min 25 sec.

La feminin, kenyana Beatrice Cherono s-a impus cu timpul de 2 h 44 min 51 sec, urmată de conaționala Mercy Jebichii Kipkemoi, 2 h 44 min 52 sec, și de românca Andreea Alina Pîșcu, 2 h 51 min 29 sec.

„După 47 de ani, România are un nou reper în proba de maraton. Rezultatul lui Nicolae Soare confirmă valoarea, perseverența și pasiunea care definesc atletismul românesc. O performanță care onorează tradiția și deschide un nou capitol în istoria maratonului național”, a transmis Federația de Atletism, felicitându-i pe sportiv și pe antrenoarea lui, Cristina Alexe.