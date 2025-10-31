România vrea să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029. Preşedintele FRF: "Am demonstrat că avem capacitatea"

Arena Națională a mai găzduit o finală a acestei competiții, în 2012, când Atletico Madrid s-a impus cu 3-0 în fața lui Atletico Bilbao. Foto: Getty Images

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunţat că a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională. "România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore", a spus preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, într-un comunicat de presă.

După succesul în organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum și organizarea Campionatelor Europene Under 21 și Under 19, FRF vrea să continue promovarea România ca o destinație de top pentru evenimente sportive majore.

Partenerii Federației Române de Fotbal în acest proiect vor fi Primăria București și Guvernul României. Colaborarea strânsă la evenimentele fotbalistice majore anterioare organizate la București garantează capacitatea de a oferi o experiență memorabilă pentru toți participanții la un astfel de eveniment pe Arena Națională.

"România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate.

Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League", a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Finala Europa League reprezintă un eveniment sportiv de înaltă importanță și de amploare europeană, iar candidatura subliniază determinarea FRF de a contribui la promovarea fotbalului la cel mai înalt nivel în România și în Europa.

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale ultimului act al Europa League se cunosc deja. Acestea sunt Istanbul, în 2026, și Frankfurt, în 2027.

Arena Națională a mai găzduit o finală a acestei competiții, în 2012, când Atletico Madrid s-a impus cu 3-0 în fața lui Atletico Bilbao.