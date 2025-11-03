Scandal fără sfârșit. După ce și-a făcut OnlyFans, un sportiv britanic s-a filmat într-o ipostază intimă în avion și a fost suspendat

3 minute de citit Publicat la 14:46 03 Noi 2025 Modificat la 14:47 03 Noi 2025

Kurts Adams Rozentals și-a făcut cont pe OnlyFans ca să aibă bani pentru Olimpiadă FOTO: Instagram/ Kurts Adams Rozentals

Un canotor britanic a fost suspendat timp de doi ani pentru că a postat un material video „explicit” cu el însuși pe rețelele sociale.

O comisie disciplinară a constatat că Kurts Adams Rozentals a „dezonorat grav” atunci când a încărcat un videoclip în care s-a angajat într-un „act sexual”, într-un avion, pe contul său public de Instagram, și că acest lucru a constituit o abatere gravă.

› Vezi galeria foto ‹

Pe lângă suspendarea de la toate competițiile și antrenamentele, el a fost exclus și din Programul de Clasă Mondială, inițiativa finanțată din loterie a UK Sport pentru a ajuta sportivii la Jocurile Olimpice din 2028 și 2032. de către Paddle UK.

Rozentals, în vârstă de 23 de ani, a declarat pentru BBC Sport că este de părere că pedeapsa este „extremă”, dar că nu regretă videoclipul.

„Această suspendare nu ar fi avut loc niciodată dacă sportivii ar fi fost finanțați corespunzător”, a spus el. „Și deși înțeleg că videoclipul ar putea fi descris ca fiind nebunesc, nu a fost ilegal și cu siguranță nu ar trebui să fie motivul pentru suspendarea unui sportiv”.

Rozentals a spus că cea mai recentă finanțare primită de la Paddle UK a fost de 16.000 de lire sterline pe an. Dar el a susținut că a câștigat peste 100.000 de lire sterline din videoclipurile sale de pe rețelele sociale între ianuarie și mai.

Paddle UK a declarat că decizia a fost luată de un panel disciplinar, în urma unei investigații independente și a unei audieri la care a participat Rozentals. Organismul de conducere a spus că Rozentals „a recunoscut postarea unui videoclip explicit pe profilul său public de Instagram, care a fost ulterior eliminat din cauza naturii sale explicite”.

A afirmat că aceasta a fost o încălcare a politicii sale disciplinare referitoare la „comportament indecent, ofensator sau imoral” și „utilizare ofensatoare a rețelelor sociale”.

Rozentals declarase anterior pentru presă că nu știa motivul suspendării sale, dar bănuia că era legat de contul său de pe OnlyFans, unde se postează conținut pentru adulți. Panelul a constatat că Rozentals „a indus în eroare în mod intenționat presa” în acest sens.

Întrebat dacă regretă videoclipul, Rozentals a declarat pentru BBC Sport: „Privind în urmă, probabil că nu aș mai posta așa ceva. Dar îmi amintesc starea de spirit în care mă aflam când l-am filmat și postat. A fost prima dată în viață când am văzut un progres real în situația mea financiară. A fost prima dată când am putut să-mi finanțez singur antrenamentele. A fost prima dată când am putut să-i ofer mamei mele ceva frumos după ce ea a sacrificat totul pentru a-mi permite să-mi urmăresc visul. Și asta a venit din videoclipuri nebunești precum cel care mi-a adus suspendarea.

Am văzut o corelație directă între realizarea acelor tipuri de videoclipuri și îmbunătățirea situației mele de trai. Așadar, eram într-o stare de spirit în care știam că tot ce trebuie să fac pentru a continua asta este să continui să fac videoclipuri ca acesta. Trăim într-o lume nebună. Nu regret”.

Într-un cumunicat, Paddle UK a spus că este „angajată să asigure un mediu sigur și deschis pentru toți, iar acțiunile în temeiul politicii disciplinare pentru sportivi sunt luate acolo unde este necesar și proporțional”.