Simona Halep, primul mesaj după victoria de la US Open: „Pot să visez din nou să câștig un Grand Slam?”

Foto: instagram.com/simonahalep

Simona Halep s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, după ce a învins-o pe americanca Nicole Gibbs cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2.

”Mă simt bine că m-am întors aici, am avut mult sprijin. Nu am simțit că am luptat împotriva unei americance, am avut sprijinul vostru. Ea a fost mai bună în setul 2, eu nu prea mai aveam energie, apoi m-am realimentat, am reușit să întorc meciul. Pot să visez din nou să câștig un Grand Slam? Fiecare turneu e dificil, mă bucur că am câștigat aici după 3 ani.”, a spus Simona Halep după meci.

Românca şi-a asigurat un cec de 100.000 de dolari şi 70 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi o altă americancă, Taylor Townsend (23 ani, 116 WTA), care a dispus tot marţi de Katerina Kozlova (Ucraina), cu 3-6, 6-3, 6-2, reuşind 12 aşi.