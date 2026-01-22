Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka în turul al doilea la Australian Open 2026

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka la Australian Open FOTO: Getty Images

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu 6-3, 4-6, 6-2, în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Şlem al anului, joi, la Melbourne.

Cîrstea, care se va retrage la finalul sezonului, a pierdut ultimul său meci la Australian Open după exact două ore de joc.

Osaka, a 16-a favorită, a fost net superioară la winners, cu 38-10, dar a făcut şi mai multe erori neforţate, 41-23. Fiecare jucătoare şi-a creat opt mingi de break, însă nipona a fructificat cinci, iar Cîrstea doar trei.

Cîrstea a câştigat singurul său meci cu Osaka (28 ani, 17 WTA) de până acum, în 2015, în primul tur al calificărilor la Wimbledon, cu 2-6, 6-1, 6-4.

Sorana Cîrstea va primi pentru participare un cec de 225.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA.