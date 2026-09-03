Tiger Woods a pledat vinovat pentru conducere periculoasă şi a scăpat de închisoare, dar i-a fost suspendat permisul pentru 5 ani

Tiger Woods a sosit la audiere alături de partenera sa, Vanessa Trump. Sursa foto: Getty Images

În urma audierii care a avut loc în Comitatul Martin, în Florida, Statele Unite ale Americii, Tiger Woods va avea permisul suspendat timp de cinci ani, dar va evita închisoarea, după ce a fost arestat în luna martie sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului. Tiger Woods a sosit la audiere alături de partenera sa, Vanessa Trump.

La sfârșitul lunii martie, Woods a fost arestat sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului, după ce Land Rover-ul său a lovit din spate un camion în timp ce încerca să facă o depăşire pe drumurile din Jupiter Island, Florida, și apoi s-a răsturnat. Jucătorul de golf, eliberat pe cauțiune la opt ore după arestare, s-a supus unui etilotest, care a ieșit negativ, dar a picat testul de urină. Pentru că a refuzat să facă un test de urină, a fost acuzat de vătămare corporală, relatează La Repubblica.

Două tablete de hidrocodonă, un analgezic opioid, au fost găsite în buzunarele pantalonilor săi, iar Woods a recunoscut că a luat în acea dimineaţă medicamentul prescris. În cele din urmă, Woods, care inițial pledase nevinovat, a promis că nu va contesta acuzațiile, care au fost ulterior reduse de la acuzația de conducere sub influența alcoolului la conducere imprudentă, evitând astfel o pedeapsă cu închisoarea. De asemenea, va plăti o amendă de 1.000 de dolari.

Absent la Turneul PGA (cel mai important circuit profesionist de golf pentru bărbați din Statele Unite și din lume ) din iulie 2024, a fost arestat în Jupiter în mai 2017, după ce poliția l-a găsit dormind la volanul mașinii sale în timp ce se deplasa, cu două anvelope dezumflate și avarii la vehicul. La momentul respectiv, a pledat vinovat, iar testele toxicologice au relevat prezența diferitelor analgezice în organismul său, astfel că a fost condamnat la un an sub supraveghere. Patru ani mai târziu, în februarie 2021, a fost implicat într-un accident de mașină grav lângă Los Angeles, a suferi fracturi multiple la piciorul drept și a rămas spitalizat timp de trei săptămâni.

După evenimentele din martie, Woods a anunțat că ia o pauză de la golf pentru a urma un tratament, petrecând câteva săptămâni într-un centru de reabilitare din Elveția.