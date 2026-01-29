Ana Bărbosu rămâne fără medalia de la JO. Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului spre rejudecare la TAS

Ana Bărbosu. Sursă foto: Inquam Photos/ George Călin

Tribunalul Federal Elveţian a hotărât ca dosarul referitor la medalia de bronz câştigată de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris să fie retrimis spre reanalizare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), a declarat, joi, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu. Asta înseamnă că sportiva de 19 ani rămâne fără medalie, scrie News.ro.

În acelaşi timp, Covaliu a mai precizat că Tribunalul Federal Elveţian a respins apelul depus de gimnasta Sabrina Maneca-Voinea.

„În primul şi în primul rând, doar avocaţii au fost notificaţi. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public deocamdată. Din ceea ce ştim acum, se va publica mâine pe site. Deocamdată au fost notificate părţile. Studiem şi noi verdictul şi ne pregătim pentru următorii paşi. Această decizie spune că s-a respins apelul pentru Sabrina Voinea, tribunalul a reanalizat probele pe care federaţia de gimnastică americană le-a adus în discuţie şi le-a trimis spre reevaluare la TAS. Deocamdată, ceea ce se înţelege acum, în momentul de faţă, este ceea ce apare în comunicatul emis de avocaţi. Urmează ca mâine, după ce apare pe site şi întregul raport să putem face mai multe comentarii”, a afirmat Covaliu, potrivit Radio Constanța.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român a mai precizat că instituţia va examina atent raportul Tribunalului Federal Elveţian, urmând ca abia după această analiză să fie stabilită strategia care va fi urmată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Noi apărăm poziţia României în primul şi în primul rând, pentru că este firesc, şi asta este datoria noastră. Vom vedea care sunt următorii paşi de făcut. Acum informaţia este proaspătă, nu vrem să ne pripim. Trebuie să analizăm foarte bine situaţia, să vedem ce strategie vom avea pentru a continua acest demers. Să vedem ce apare mâine pe site vizavi de întregul raport”, a explicat Mihai Covaliu.

România a obţinut medalia de bronz în proba de sol la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 prin Ana Maria Bărbosu. În finala disputată pe 5 august, gimnasta română a fost creditată pentru scurt timp cu locul al treilea, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie, iar nota acesteia a fost majorată de la 13,666 la 13,766, ceea ce a urcat-o pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a depus, la rândul ei, contestaţie pentru nota de 13,700, dar solicitarea sa a fost respinsă.

Ulterior, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a stabilit ca medalia de bronz să fie atribuită Anei Maria Bărbosu, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea a fost clasată pe locul patru, iar Jordan Chiles pe locul cinci. După această decizie, atât federaţia americană de gimnastică, cât şi Sabrina Maneca-Voinea au formulat apel la Tribunalul Federal Elveţian.

România nu mai obţinuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012, de la Jocurile Olimpice de la Londra, când Sandra Izbaşa a cucerit aurul la sărituri, Cătălina Ponor a câştigat argintul la sol, iar echipa feminină a României a obţinut medalia de bronz.